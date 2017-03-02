TaskSTRun - менеджер процессов Windows, отображающий запущенные в системе процессы, элементы автозапуска, службы, установленные драйвера и т.д. Программа проста в управлении, а цветовая схема позволяет удобно различить белые и черные списки процессов.
TaskSTRun мониторит следующие данные (просмотр и остановка при необходимости):
Запущенные процессы.
Загруженные драйвера.
Загруженные модули в памяти.
IAT таблицы процессов.
Использование оперативной памяти.
Записи автозагрузки, в том числе: ключи реестра, запланированные задачи, папки автозагрузки.
Службы.
Hijack записи, в том числе: конфигурация прокси-сервера, конфигурация DNS, записи загрузки, расширение ассоциаций hijacks, веб-сокеты (TCP / UDP) по имени процесса / PID. Есть возможность просматривать эти записи в автозагрузке, и\или их удаление.
Показывает активные соединения TCP\IP.
Внимание! Для работы TaskSTRunтребуется наличие NET Framework 3.5 SP1.