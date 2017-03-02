TaskSTRun для Windows

TaskSTRun 2.12.0.0

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Описание TaskSTRun 2.12.0.0Описание   Скачать TaskSTRun 2.12.0.0СКАЧАТЬ (704 Кб) Скриншоты TaskSTRun 2.12.0.0Скриншоты (7)   Статистика TaskSTRun 2.12.0.0Статистика   Отзывы о TaskSTRun 2.12.0.0Отзывы (0)  
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TaskSTRun - менеджер процессов Windows, отображающий запущенные в системе процессы, элементы автозапуска, службы, установленные драйвера и т.д. Программа проста в управлении, а цветовая схема позволяет удобно различить белые и черные списки процессов.

TaskSTRun мониторит следующие данные (просмотр и остановка при необходимости):

  • Запущенные процессы.
  • Загруженные драйвера.
  • Загруженные модули в памяти.
  • IAT таблицы процессов.
  • Использование оперативной памяти.
  • Записи автозагрузки, в том числе: ключи реестра, запланированные задачи, папки автозагрузки.
  • Службы.
  • Hijack записи, в том числе: конфигурация прокси-сервера, конфигурация DNS, записи загрузки, расширение ассоциаций hijacks, веб-сокеты (TCP / UDP) по имени процесса / PID. Есть возможность просматривать эти записи в автозагрузке, и\или их удаление.
  • Показывает активные соединения TCP\IP.

Внимание! Для работы TaskSTRun требуется наличие NET Framework 3.5 SP1.

Скриншоты TaskSTRun:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 875
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг

Отзывы о программе TaskSTRun

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