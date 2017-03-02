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5 TaskSTRun - менеджер процессов Windows, отображающий запущенные в системе процессы, элементы автозапуска, службы, установленные драйвера и т.д. Программа проста в управлении, а цветовая схема позволяет удобно различить белые и черные списки процессов. TaskSTRun мониторит следующие данные (просмотр и остановка при необходимости): Запущенные процессы.

Загруженные драйвера.

Загруженные модули в памяти.

IAT таблицы процессов.

Использование оперативной памяти.

Записи автозагрузки, в том числе: ключи реестра, запланированные задачи, папки автозагрузки.

Службы.

Hijack записи, в том числе: конфигурация прокси-сервера, конфигурация DNS, записи загрузки, расширение ассоциаций hijacks, веб-сокеты (TCP / UDP) по имени процесса / PID. Есть возможность просматривать эти записи в автозагрузке, и\или их удаление.

Показывает активные соединения TCP\IP. Внимание! Для работы TaskSTRun требуется наличие NET Framework 3.5 SP1. Microsoft .NET Framework для Windows