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Tank Masters для Android

Tank Masters 4.2.1 для Android

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Описание Tank Masters 4.2.1 для AndroidОписание   Скачать Tank Masters 4.2.1 для AndroidСКАЧАТЬ (48,51 Мб) Скриншоты Tank Masters 4.2.1 для AndroidСкриншоты (12)   Статистика Tank Masters 4.2.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Tank Masters 4.2.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Tank Masters - забавная головоломка на танковую тематику из серии «Алхимия», в которой необходимо объединять различные элементы и в результате открывать новые компоненты, создавать целые группы элементов, осуществлять различные реакции и попутно изучать разнообразные школы танкостроения (на данный момент представлена школа танкостроения СССР, но вскоре планируется выход школ Германии, США, Великобритании и Франции).

С помощью программы можно не только приятно провести время, но и познакомиться с легендарными инженерами-конструкторами, подаривших миру лучшие экземпляры бронетанковой техники своего времени (1920 - 1960 гг.), узнать как создавались отдельные элементы, отдельные технические узлы и механизмы. Пользователю доступно более 80 реакций, 100 элементов, система подсказок, историческая справка, список игровых достижений и многое другое.

Что нового в Tank Masters 4.2.1 для Android?
  • Исправление ошибок.
Скриншоты Tank Masters:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 040
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
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Отзывы о программе Tank Masters

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