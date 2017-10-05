Программы для iOS » Игры » Головоломки » КиберКрот 1.2.0 для iPhone, iPad
КиберКрот для iOS

КиберКрот 1.2.0 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание КиберКрот 1.2.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать КиберКрот 1.2.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (13.9 Мб) Скриншоты КиберКрот 1.2.0 для iPhone, iPadСкриншоты (6)   Статистика КиберКрот 1.2.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о КиберКрот 1.2.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 15
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

КиберКрот - приложение для всех любителей разгадывания таких популярных разновидностей кроссвордов как японские, филиппинские, японские кроссворды по-русски и т.д.

Это приложение представляет собой электронную версию газеты "Крот - Японские кроссворды". Программа позволяет разгадывать черно-белые, двухцветные и цветные японские кроссворды, цифровые японские кроссворды, японские кроссворды по-русски и филиппинские кроссворды, при этом Вам не придется использовать ластик или карандаш, если возникают сложности. Более того, КиберКрот может взять на себя некоторые рутинные операции, сделав разгадывание более комфортным: затемнение клеток, расстановка крестиков, сообщение о завершении решения и другое. Экран Вашего устройства может быть повернут как в вертикальное, так и в горизонтальное положение.

Удобный и простой в использовании КиберКрот подходит для решения разнообразных японских и цифровых кроссвордов, подготовленных командой газеты «КРОТ». Новые головоломки выходят каждую неделю и участвуют в конкурсах и Чемпионате на официальном сайте. Теперь Вы можете наслаждаться любимым занятием в самом современном и удобном формате.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты КиберКрот:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 127
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки - Логические
ТОП-сегодня раздела "Головоломки"
 

Candy Crush Saga 1.109.0.6 для iPhone, iPad

Candy Crush Saga - эта интересная головоломка посвящена всем любителям сладких вкусных конфет, мармеладок и других сладостей

Sprinkle: Water splashing fire fighting fun! 1.7.3 для iPad, iPhone, iPod

Sprinkle - головоломка, в которой главная задача потушить пожар за минимально короткий промежуток времени, запас воды для тушения огня так же ограничен и

reMovem free 1.5.18 для iPhone, iPad, iPod

reMovem - логическая игра, в которой нужно сократить максимальное число шариков на поле по цветовому признаку. Сокращать нужно так, чтобы к концу игры осталось

Brain Tester 24 Pack Free 1.0.4 для iPhone, iPad, iPod

Brain Tester 24 Pack Free - Вам предстоит пройти тесты на интуицию, логику, зрительную память и так далее. Вам нужно будет запоминать и воспроизводить

_PRISM 1.1 для iOS

_PRISM - визуально яркая логическая головоломка, в которой вам предстоит окунуться в мир геометрических фигур. Вам понадобится не только логическое мышление, но и

Gardenscapes 1.8.0 для iPhone, iPad

Увлекательная игра для iPhone, iPad и iPod touch, в которой игроку предстоит расчистить территорию заброшенного парка и создать свой сад мечты. А для этого придется

скачать Adguard

Отзывы о программе КиберКрот

Admin

Отзывов о программе КиберКрот 1.2.0 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 