Poker Arena: онлайн покер - отличная реализация популярнейшей карточной игры, где вы сможете сразиться в покер за одним столом с игроками со всего мира. В этой версии вам предстоит попробовать свои силы в разновидности покера Texas Holdem.

Приложение рассчитано как на опытных пользователей, которые уже знакомы с принципами игры, так и на новичков, которые только постигают азы покера. Для этого в Poker Arena реализован режим обучения, встроен виртуальный советчик, отображается диаграмма изменения силы руки и таблица комбинаций покера.

Как уже отмечалось, играть можно с пользователями со всего мира - откройте свой стол или присоединитесь к ранее открытым. Еще можно пригласить друзей из социальных сетей и играть вместе с ними за звание лучшего "покериста" в вашей компании. Кроме того, в приложении можно играть без доступа к интернету: запустите оффлайн режим и совершенствуйте свое мастерство в захватывающей одиночной кампании "История Трикси". Если же считаете, что не готовы начать реальную покерную игру, то воспользуйтесь Тренировками c виртуальными соперниками, а набравшись опыта, переходите к настоящим соревнованиям.

Что еще стоит отметить в Poker Arena, так это отличную графику, качественное звуковое сопровождение, удобное сенсорное управление и интерфейс. Вас ждут более тысячи игроков круглосуточно, бесплатные фишки для игры, подарки и бонусы, еженедельные турниры, чат для общения, реализовано единое игровое покер-пространство с порталами Мини-игры Mail.Ru, Мой Мир, Одноклассники и многое-многое другое.

Что ж, играйте в покер с Poker Arena, проявив все свое мастерство блефа и анализа ситуации на столе, и поверьте - выигрыши не заставят себя ждать, принеся вам массу позитивных эмоций.