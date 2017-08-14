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Poker Arena: онлайн покер для Android

Poker Arena: онлайн покер 1.14.27 для Android

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Описание Poker Arena: онлайн покер 1.14.27 для AndroidОписание   Скачать Poker Arena: онлайн покер 1.14.27 для AndroidСКАЧАТЬ (39,18 Мб) Скриншоты Poker Arena: онлайн покер 1.14.27 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Poker Arena: онлайн покер 1.14.27 для AndroidСтатистика   Отзывы о Poker Arena: онлайн покер 1.14.27 для AndroidОтзывы (5)  
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Poker Arena: онлайн покер - отличная реализация популярнейшей карточной игры, где вы сможете сразиться в покер за одним столом с игроками со всего мира. В этой версии вам предстоит попробовать свои силы в разновидности покера Texas Holdem.

Приложение рассчитано как на опытных пользователей, которые уже знакомы с принципами игры, так и на новичков, которые только постигают азы покера. Для этого в Poker Arena реализован режим обучения, встроен виртуальный советчик, отображается диаграмма изменения силы руки и таблица комбинаций покера.

Как уже отмечалось, играть можно с пользователями со всего мира - откройте свой стол или присоединитесь к ранее открытым. Еще можно пригласить друзей из социальных сетей и играть вместе с ними за звание лучшего "покериста" в вашей компании. Кроме того, в приложении можно играть без доступа к интернету: запустите оффлайн режим и совершенствуйте свое мастерство в захватывающей одиночной кампании "История Трикси". Если же считаете, что не готовы начать реальную покерную игру, то воспользуйтесь Тренировками c виртуальными соперниками, а набравшись опыта, переходите к настоящим соревнованиям.

Что еще стоит отметить в Poker Arena, так это отличную графику, качественное звуковое сопровождение, удобное сенсорное управление и интерфейс. Вас ждут более тысячи игроков круглосуточно, бесплатные фишки для игры, подарки и бонусы, еженедельные турниры, чат для общения, реализовано единое игровое покер-пространство с порталами Мини-игры Mail.Ru, Мой Мир, Одноклассники и многое-многое другое.

Что ж, играйте в покер с Poker Arena, проявив все свое мастерство блефа и анализа ситуации на столе, и поверьте - выигрыши не заставят себя ждать, принеся вам массу позитивных эмоций.

Что нового в Poker Arena: онлайн покер 1.14.27 для Android?
  • Исправления ошибок и улучшения.
Скриншоты Poker Arena: онлайн покер:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 452
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарточные - Онлайн клиенты
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Отзывы о программе Poker Arena: онлайн покер

1 про Poker Arena: онлайн покер 1.14.20 для Android [18-09-2016]

Говнигра. Генератор случайных чисел «заимствован» у грамотных казино-разводил. Поэтому кидает без всякого коммерческого умысла, что вдвойне стремно. Хотите почувствовать себя дураком —это игра для вас
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Иван Витанов про Poker Arena: онлайн покер 1.14.20 для Android [31-05-2016]

На стол "Английски наб" заходил с 10 миллиона, только из проиграл, а они мне обнулили все деньги на счету 220 миллиона. Если это возможно, кокой дурак будет покупать монет или пополнять счет на свои!!!
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Максим про Poker Arena: онлайн покер 1.14.16 для Android [12-02-2016]

Хорошая игра. Без глюков. Играть можно) рекомендую))
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Иван Витанов в ответ Максим про Poker Arena: онлайн покер 1.14.20 для Android [31-05-2016]

Вместо 10 миллиона, мне забрали 220 миллиона
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Шектибаева Гульвира в ответ Максим про Poker Arena: онлайн покер 1.14.20 для Android [31-05-2016]

Хакери просто так деньги забирает
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