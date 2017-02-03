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1941 Frozen Front для Android

1941 Frozen Front 1.11.3 для Android

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Описание 1941 Frozen Front 1.11.3 для AndroidОписание   Скачать 1941 Frozen Front 1.11.3 для AndroidСКАЧАТЬ (64,51 Мб) Скриншоты 1941 Frozen Front 1.11.3 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика 1941 Frozen Front 1.11.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о 1941 Frozen Front 1.11.3 для AndroidОтзывы (0)  
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1941 Frozen Front - увлекательная пошаговая стратегия на тему второй мировой войны, в которой вам для победы придется продемонстрировать свое тактическое превосходство над соперником.

Игроку необходимо выбрать за какую из сражающихся сторон он планирует выступать (войска Вермахта или Красная Армия), после чего придется пройти трудный и тернистый путь командующего армией на Восточном фронте, и в итоге привести своих солдат к победе над неуступчивым противником.

В распоряжении игрока будут бронетанковые соединения, пехота, артиллерия, а также авиация, и всю эту армаду необходимо грамотно размещать на поле боя, своевременно проводить ротацию войск, поставлять амуницию и боеприпасы. Присутствует возможность как проходить одиночную компанию, так и сразиться с реальными игроками в сетевой игре, имеется обучающий режим, разнообразные миссии за немцев или красноармейцев.

Что нового в 1941 Frozen Front 1.11.3 для Android?
  • Добавлена опция многопользовательской игры ОНЛАЙН.
  • Абсолютно новая многопользовательская карта.
  • Обновлены структуры меню и многопользовательской кампании.
  • Изменен баланс дружественных юнитов в многопользовательском режиме.
  • Исправлены редкие ошибки и отказы.
  • Улучшения производительности.
Скриншоты 1941 Frozen Front:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 698
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии

Отзывы о программе 1941 Frozen Front

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