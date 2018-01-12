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MyRoll Gallery для Android

MyRoll Gallery 3.8.0 для Android

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Описание MyRoll Gallery 3.8.0 для AndroidОписание   Скачать MyRoll Gallery 3.8.0 для AndroidСКАЧАТЬ (16,1 Мб) Скриншоты MyRoll Gallery 3.8.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика MyRoll Gallery 3.8.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о MyRoll Gallery 3.8.0 для AndroidОтзывы (0)  
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MyRoll Gallery - отличное приложение для работы с большими фотоколлекциями на Android-устройствах, позволяющее удобно управлять и сортировать картинки с интересными и важными моментами вашей жизни.

С MyRoll Gallery вы легко организуете галерею по своему усмотрению, отсортировав фотографии и видеоролики по дате, времени, местоположению или названию события. В разделе Галерея отображаются все фотоснимки и видео на одной странице, как в настоящей галерее. А есть еще раздел Моменты, где контент уже сгруппирован по определенным критериям - событию, дате, времени.

Прямо из приложения вы имеете возможность обмениваться фотографиями со своими друзьями из своей галереи буквально в пару касаний экрана, выделив несколько изображений и видео за 1 раз. Ваши лучшие фотографии можно загружать в социальные сети WhatsApp, Facebook, Google+, Line, Kakao, WeChat и др.

Стоит также отметит, что MyRoll Gallery входит в топ-100 самых популярных приложений в мире. В общем, можно смело утверждать, что галерея нового поколения сможет качественно заменить бесчисленные папки с фотографиями в вашем смартфоне или планшете, предоставив вам полный контроль над своей коллекцией.

Что нового в MyRoll Gallery 3.8.0 для Android?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты MyRoll Gallery:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 754
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВьюверы
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