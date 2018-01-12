MyRoll Gallery - отличное приложение для работы с большими фотоколлекциями на Android-устройствах, позволяющее удобно управлять и сортировать картинки с интересными и важными моментами вашей жизни.

С MyRoll Gallery вы легко организуете галерею по своему усмотрению, отсортировав фотографии и видеоролики по дате, времени, местоположению или названию события. В разделе Галерея отображаются все фотоснимки и видео на одной странице, как в настоящей галерее. А есть еще раздел Моменты, где контент уже сгруппирован по определенным критериям - событию, дате, времени.

Прямо из приложения вы имеете возможность обмениваться фотографиями со своими друзьями из своей галереи буквально в пару касаний экрана, выделив несколько изображений и видео за 1 раз. Ваши лучшие фотографии можно загружать в социальные сети WhatsApp, Facebook, Google+, Line, Kakao, WeChat и др.

Стоит также отметит, что MyRoll Gallery входит в топ-100 самых популярных приложений в мире. В общем, можно смело утверждать, что галерея нового поколения сможет качественно заменить бесчисленные папки с фотографиями в вашем смартфоне или планшете, предоставив вам полный контроль над своей коллекцией.