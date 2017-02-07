AIDA64 - знакомая многим пользователям Windows программа, теперь доступна и для Android-смартфонов и планшетов, и предоставляет пользователю детальную информацию об аппаратной составляющей мобильного устройства, а также присутствующего программного обеспечения. Мобильная версия AIDA64 включает в себя следующие возможности:
Мониторинг CPU и измерение частота ядра в режиме реального времени.
Информация о размерах экрана, плотности пикселей, а также встроенных камерах.
Уровень заряда батареи и контроль ее температуры.
Wi-Fi и информация о сотовой сети.
Подробная информация о операционной системе.
Информация о SoC и модели устройства идентификации.
Подробная информация о внутренней памяти и ее использованию.
Информация о OpenGL ES GPU и измерение частота ядра GPU в режиме реального времени.
Отображение устройств PCI, USB, CUDA, OpenCL.
Информация об используемом датчике.
Список установленных приложений, кодеков и перечень системных каталогов.