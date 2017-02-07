Оцените программу!

4.00 из 5, всего оценок - 4 Рейтинг программы - 4.00 из 5

1

2

3

4

5 AIDA64 - знакомая многим пользователям Windows программа, теперь доступна и для Android-смартфонов и планшетов, и предоставляет пользователю детальную информацию об аппаратной составляющей мобильного устройства, а также присутствующего программного обеспечения. Мобильная версия AIDA64 включает в себя следующие возможности: Мониторинг CPU и измерение частота ядра в режиме реального времени.

Информация о размерах экрана, плотности пикселей, а также встроенных камерах.

Уровень заряда батареи и контроль ее температуры.

Wi-Fi и информация о сотовой сети.

Подробная информация о операционной системе.

Информация о SoC и модели устройства идентификации.

Подробная информация о внутренней памяти и ее использованию.

Информация о OpenGL ES GPU и измерение частота ядра GPU в режиме реального времени.

Отображение устройств PCI, USB, CUDA, OpenCL.

Информация об используемом датчике.

Список установленных приложений, кодеков и перечень системных каталогов.

Поддержка Android Wear. AIDA64 Extreme Edition для Windows