AIDA64 для Android

AIDA64 1.44 для Android

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Описание AIDA64 1.44 для AndroidОписание   Скачать AIDA64 1.44 для AndroidСКАЧАТЬ (8,24 Мб) Скриншоты AIDA64 1.44 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика AIDA64 1.44 для AndroidСтатистика   Отзывы о AIDA64 1.44 для AndroidОтзывы (0)  
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AIDA64 - знакомая многим пользователям Windows программа, теперь доступна и для Android-смартфонов и планшетов, и предоставляет пользователю детальную информацию об аппаратной составляющей мобильного устройства, а также присутствующего программного обеспечения. Мобильная версия AIDA64 включает в себя следующие возможности:

  • Мониторинг CPU и измерение частота ядра в режиме реального времени.
  • Информация о размерах экрана, плотности пикселей, а также встроенных камерах.
  • Уровень заряда батареи и контроль ее температуры.
  • Wi-Fi и информация о сотовой сети.
  • Подробная информация о операционной системе.
  • Информация о SoC и модели устройства идентификации.
  • Подробная информация о внутренней памяти и ее использованию.
  • Информация о OpenGL ES GPU и измерение частота ядра GPU в режиме реального времени.
  • Отображение устройств PCI, USB, CUDA, OpenCL.
  • Информация об используемом датчике.
  • Список установленных приложений, кодеков и перечень системных каталогов.
  • Поддержка Android Wear.
Скриншоты AIDA64:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)12 / 5 815
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе AIDA64

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