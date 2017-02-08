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Диспетчер Приложений для Android

Диспетчер Приложений 1.1.79 для Android

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Описание Диспетчер Приложений 1.1.79 для AndroidОписание   Скачать Диспетчер Приложений 1.1.79 для AndroidСКАЧАТЬ (1,25 Мб) Скриншоты Диспетчер Приложений 1.1.79 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Диспетчер Приложений 1.1.79 для AndroidСтатистика   Отзывы о Диспетчер Приложений 1.1.79 для AndroidОтзывы (0)  
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Диспетчер Приложений (Task Killer) - удобное приложение для управления работающими сервисами, службами и процессами на вашем Android-устройстве. Если вы заметили, что ваш смартфон или планшет начал медленно работать и плохо реагировать на выполнение запросов, то одной из причин, вызывающих это, может быть слишком много запущенных в фоновом режиме приложений.

Чтобы быстро и без лишних хлопот избавиться от такой проблемы, воспользуйтесь Диспетчером Приложений. Буквально в несколько простых действий и кликов вы сможете закрыть все процессы на устройстве, направив все ресурсы девайса на выполнение поставленных вами задач или просто сохранив заряд батареи. Выберите одно или несколько ненужных приложений из списка и нажмите "Завершить выбранное" - мгновенно их работа прекратится.

Чтобы оценить, что же на девайсе "весит" больше всего, воспользуйтесь индикатором состояние оперативной памяти, который показывает количество общей занятой памяти, а также показывает количество памяти, используемой каждым отдельным приложением.

Многие службы и сервисы после их закрытия запускаются в автоматическом режиме без вашего участия. Разработчики предусмотрели и эту ситуацию: реализован планировщик автоматического завершения всех процессов устройства по установленному времени - от 1 секунды до 10 минут. Нужные в работе приложения внесите в список исключения, и тогда они не будут закрываться ни по расписанию, ни в ручном режиме.

В общем, приложение поможет вам завершить (удалить, закрыть или приостановить) работу запущенных приложений, освободить оперативную память и, соответственно, ускорить работу вашего устройства.

Скриншоты Диспетчер Приложений:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 1 627
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры задач

Отзывы о программе Диспетчер Приложений

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