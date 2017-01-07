Скачать Яндекс.Браузер
WeVideo для iOS

WeVideo 3.7 для iPhone

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание WeVideo 3.7 для iPhoneОписание   Скачать WeVideo 3.7 для iPhoneСКАЧАТЬ (26.6 Мб) Скриншоты WeVideo 3.7 для iPhoneСкриншоты (5)   Статистика WeVideo 3.7 для iPhoneСтатистика   Отзывы о WeVideo 3.7 для iPhoneОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

WeVideo - простой в использовании видеоредактор для iOS, позволяющий объединять и резать видео, добавлять видеоэффекты, аудио, текст и изображения. WeVideo содержит несколько стилистических тем оформления готового проекта, что придает Вашей работе законченный и лаконичный вид. Готовые проекты можно быстро и легко опубликовать на YouTube или Facebook.

Основные возможности WeVideo:

  • Возможность записи видео.
  • Обрезка видеофрагментов, разметка видео и отправка в облако.
  • Разбиение длинных видеофрагментов на более мелкие и их перегруппировка.
  • Компоновка клипов, регулировка громкости дорожки и стилизация с помощью любого из уникальных оформлений.
  • Ввод текста для титров и надписей.
  • Добавление текста, спецэффектов, музыки, переходов и другие функции.
  • Синхронизация с облаком.
  • Публикация проектов на YouTube или Facebook.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты WeVideo:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 155
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы

Отзывы о программе WeVideo

Admin

Отзывов о программе WeVideo 3.7 для iPhone пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

Temple Run 2

AccuWeather.com

TeamViewer

World of Tanks Blitz

ICQ Mobile

Skype

Ivideon

Color Splash for iPad

iPay

Opera Mini

123D Sculpt

Jelly Defense

Enigmo 2

Sprinkle: Water splashing fire fighting fun!

My Clinic

Vault Breaker

Virtual Zippo Lighter

myLite Flashlight

Cordy

Fliq Notes

 
 