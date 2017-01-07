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WeVideo - простой в использовании видеоредактор для iOS, позволяющий объединять и резать видео, добавлять видеоэффекты, аудио, текст и изображения. WeVideo содержит несколько стилистических тем оформления готового проекта, что придает Вашей работе законченный и лаконичный вид. Готовые проекты можно быстро и легко опубликовать на YouTube или Facebook.
Основные возможности WeVideo:
- Возможность записи видео.
- Обрезка видеофрагментов, разметка видео и отправка в облако.
- Разбиение длинных видеофрагментов на более мелкие и их перегруппировка.
- Компоновка клипов, регулировка громкости дорожки и стилизация с помощью любого из уникальных оформлений.
- Ввод текста для титров и надписей.
- Добавление текста, спецэффектов, музыки, переходов и другие функции.
- Синхронизация с облаком.
- Публикация проектов на YouTube или Facebook.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app