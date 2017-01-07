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5 WeVideo - простой в использовании видеоредактор для iOS, позволяющий объединять и резать видео, добавлять видеоэффекты, аудио, текст и изображения. WeVideo содержит несколько стилистических тем оформления готового проекта, что придает Вашей работе законченный и лаконичный вид. Готовые проекты можно быстро и легко опубликовать на YouTube или Facebook. Основные возможности WeVideo: Возможность записи видео.

Обрезка видеофрагментов, разметка видео и отправка в облако.

Разбиение длинных видеофрагментов на более мелкие и их перегруппировка.

Компоновка клипов, регулировка громкости дорожки и стилизация с помощью любого из уникальных оформлений.

Ввод текста для титров и надписей.

Добавление текста, спецэффектов, музыки, переходов и другие функции.

Синхронизация с облаком.

Публикация проектов на YouTube или Facebook. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app WeVideo для Windows

WeVideo для Android