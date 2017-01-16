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File Attribute Changer для Windows

File Attribute Changer 1.1.2.20

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Описание File Attribute Changer 1.1.2.20Описание   Скачать File Attribute Changer 1.1.2.20СКАЧАТЬ (1,68 Мб) Скриншоты File Attribute Changer 1.1.2.20Скриншоты (5)   Статистика File Attribute Changer 1.1.2.20Статистика   Отзывы о File Attribute Changer 1.1.2.20Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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File Attribute Changer - удобная простая портативная (не требующая установки) утилита, которая поможет Вам быстро и легко переименовать сразу несколько файлов и папок, а также изменить их метки и системные атрибуты. Что касается переименования, то программа обладает очень гибким поиском по заданному Вами выражению, которое может быть заменено на произвольную информацию по Вашему усмотрению - дата, имя, цифры и т.д. Это же относится и к изменению системных и скрытых атрибутов - метаданные нужного Вам файла редактируются по Вашим предпочтениям.

Ценность утилиты File Attribute Changer в том, что она может обрабатывать сотни файлов и папок за один раз по установленным запросам, что конечно же экономит массу времени при ручном исправлении каждого файла.

Основные особенности File Attribute Changer:

  • Пакетное переименование нескольких файлов одновременно.
  • Есть возможность указать числовую последовательность для нового имени файла.
  • Поддержка регулярных выражений для наиболее точного поиска.
  • Изменение даты нескольких файлов сразу.
  • Изменение стандартных атрибутов файла, таких как: только для чтения, скрытый, архив, шифрование, системный и т.д.
  • Поддерживается изменение атрибутов файлов в подпапках.
Скриншоты File Attribute Changer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 1 197
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПереименование файлов

Отзывы о программе File Attribute Changer

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