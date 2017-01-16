File Attribute Changer - удобная простая портативная (не требующая установки) утилита, которая поможет Вам быстро и легко переименовать сразу несколько файлов и папок, а также изменить их метки и системные атрибуты. Что касается переименования, то программа обладает очень гибким поиском по заданному Вами выражению, которое может быть заменено на произвольную информацию по Вашему усмотрению - дата, имя, цифры и т.д. Это же относится и к изменению системных и скрытых атрибутов - метаданные нужного Вам файла редактируются по Вашим предпочтениям.

Ценность утилиты File Attribute Changer в том, что она может обрабатывать сотни файлов и папок за один раз по установленным запросам, что конечно же экономит массу времени при ручном исправлении каждого файла.

Основные особенности File Attribute Changer: