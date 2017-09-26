Real Basketball - отличный реалистичный симулятор исполнения бросков мяча в баскетбольную корзину. Эта игра, конечно же, понравится всем поклонникам баскетбола, но и не только им. Качественная трехмерная графика, разнообразные игровые площадки, простое управление и увлекательный геймплей порадуют всех любителей спортивных соревнований.

В игре Real Basketball есть однопользовательский и многопользовательский режимы. В каждом из них Вам доступно несколько разновидностей соревнования: турнир, аркада, на время, до первого незабитого мяча, все звезды и блокировка.

Многопользовательский онлайн режим позволяет сразиться с реальными пользователями со всего мира, где Вам придется продемонстрировать все свое мастерство игры в баскетбол для победы. Кроме того, Вы можете выбирать десятки игровых персонажей, баскетбольных мячей, видов формы, игровых площадок и т.д. За точные попадания в кольцо начисляются рейтинговые балы, которые можно использовать для открытия новых уровней игры.

Основные особенности Real Basketball:

реалистичная трехмерная графика;

6 различных режимов игры;

режим многопользовательской онлайн-игры с реальными противниками или Вашими собственными друзьями;

интерактивные сюрпризы;

40 видов формы и неограниченные пользовательские настройки;

20 баскетбольных мячей и их поразительные особенности;

4 баскетбольные площадки;

кубки, которые могут быть разблокированы с помощью различных достижений.

Что ж, испытайте непревзойденные ощущения от настоящей игры в баскетбол в Real Basketball, заняв достойное место в списке лучших игроков.