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Real Basketball для iOS

Real Basketball 2.2 для iPhone, iPad

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Описание Real Basketball 2.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать Real Basketball 2.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (107 Мб) Скриншоты Real Basketball 2.2 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика Real Basketball 2.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Real Basketball 2.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Real Basketball - отличный реалистичный симулятор исполнения бросков мяча в баскетбольную корзину. Эта игра, конечно же, понравится всем поклонникам баскетбола, но и не только им. Качественная трехмерная графика, разнообразные игровые площадки, простое управление и увлекательный геймплей порадуют всех любителей спортивных соревнований.

В игре Real Basketball есть однопользовательский и многопользовательский режимы. В каждом из них Вам доступно несколько разновидностей соревнования: турнир, аркада, на время, до первого незабитого мяча, все звезды и блокировка.

Многопользовательский онлайн режим позволяет сразиться с реальными пользователями со всего мира, где Вам придется продемонстрировать все свое мастерство игры в баскетбол для победы. Кроме того, Вы можете выбирать десятки игровых персонажей, баскетбольных мячей, видов формы, игровых площадок и т.д. За точные попадания в кольцо начисляются рейтинговые балы, которые можно использовать для открытия новых уровней игры.

Основные особенности Real Basketball:

  • реалистичная трехмерная графика;
  • 6 различных режимов игры;
  • режим многопользовательской онлайн-игры с реальными противниками или Вашими собственными друзьями;
  • интерактивные сюрпризы;
  • 40 видов формы и неограниченные пользовательские настройки;
  • 20 баскетбольных мячей и их поразительные особенности;
  • 4 баскетбольные площадки;
  • кубки, которые могут быть разблокированы с помощью различных достижений.

Что ж, испытайте непревзойденные ощущения от настоящей игры в баскетбол в Real Basketball, заняв достойное место в списке лучших игроков.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Real Basketball:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 4.x, iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 101
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы - Спорт
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Отзывы о программе Real Basketball

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