Real Basketball - отличный реалистичный симулятор исполнения бросков мяча в баскетбольную корзину. Эта игра, конечно же, понравится всем поклонникам баскетбола, но и не только им. Качественная трехмерная графика, разнообразные игровые площадки, простое управление и увлекательный геймплей порадуют всех любителей спортивных соревнований.
В игре Real Basketball есть однопользовательский и многопользовательский режимы. В каждом из них Вам доступно несколько разновидностей соревнования: турнир, аркада, на время, до первого незабитого мяча, все звезды и блокировка.
Многопользовательский онлайн режим позволяет сразиться с реальными пользователями со всего мира, где Вам придется продемонстрировать все свое мастерство игры в баскетбол для победы. Кроме того, Вы можете выбирать десятки игровых персонажей, баскетбольных мячей, видов формы, игровых площадок и т.д. За точные попадания в кольцо начисляются рейтинговые балы, которые можно использовать для открытия новых уровней игры.
Основные особенности Real Basketball:
- реалистичная трехмерная графика;
- 6 различных режимов игры;
- режим многопользовательской онлайн-игры с реальными противниками или Вашими собственными друзьями;
- интерактивные сюрпризы;
- 40 видов формы и неограниченные пользовательские настройки;
- 20 баскетбольных мячей и их поразительные особенности;
- 4 баскетбольные площадки;
- кубки, которые могут быть разблокированы с помощью различных достижений.
Что ж, испытайте непревзойденные ощущения от настоящей игры в баскетбол в Real Basketball, заняв достойное место в списке лучших игроков.
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