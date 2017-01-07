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Racing Rivals для Android

Racing Rivals 6.1.0 для Android

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Описание Racing Rivals 6.1.0 для AndroidОписание   Скачать Racing Rivals 6.1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (98,85 Мб) Скриншоты Racing Rivals 6.1.0 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика Racing Rivals 6.1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Racing Rivals 6.1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Racing Rivals – гоночный симулятор подарит вам массу ощущений во время захватывающих соревнований. Игра предложит уникальную коллекцию лицензированных автомобилей, включая такие известные гоночные марки, как McLaren, Subaru, Dodge, Mitsubishi, Ford, RWB, Scion, BMW, Acura и др. Автомобили в вашем гараже могут быть значительно улучшены путем покупки тюнингованных деталей.

Замене подлежат практически все детали, начиная от воздушных фильтров и коленчатых валов, заканчивая закисью азота и нагнетателем. Racing Rivals позволит не только соревноваться с другими игроками, но и участвовать в еженедельных гоночных войнах, победа в которых принесет ценных призы, а ценой поражения может стать потеря автомобиля. 

Что нового в Racing Rivals 6.1.0 для Android?
  • Быстрый поединок – участвуйте в гонке с игроками вашего уровня сразу же.
  • Тест-драйв – испытайте ваш автомобиль перед гонками или прокатитесь на машине из салона перед покупкой.
  • Личный механик – даст профессиональный совет по выбору улучшения.
  • Улучшения интерфейса и производительности.
  • Исправлена ошибка, при которой колеса не светились при установке на автомобиль.
  • Исправлены ошибки с матовой краской, металликом и другими красками.
Скриншоты Racing Rivals:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 2 329
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГонки

Отзывы о программе Racing Rivals

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