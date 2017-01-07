Racing Rivals – гоночный симулятор подарит вам массу ощущений во время захватывающих соревнований. Игра предложит уникальную коллекцию лицензированных автомобилей, включая такие известные гоночные марки, как McLaren, Subaru, Dodge, Mitsubishi, Ford, RWB, Scion, BMW, Acura и др. Автомобили в вашем гараже могут быть значительно улучшены путем покупки тюнингованных деталей.

Замене подлежат практически все детали, начиная от воздушных фильтров и коленчатых валов, заканчивая закисью азота и нагнетателем. Racing Rivals позволит не только соревноваться с другими игроками, но и участвовать в еженедельных гоночных войнах, победа в которых принесет ценных призы, а ценой поражения может стать потеря автомобиля.