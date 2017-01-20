Call of Duty: Heroes – попробуйте свои силы в уникальной 3D-стратегии, связанной с серией популярных шутеров Call of Duty. Постройте и укрепите свою базу, тренируйте элитные войска и нанимайте легендарных героев. Когда наберете достаточно сил, атакуйте ваших ближайших врагов и захватывайте их ресурсы. Особенности Call of Duty: Heroes:
Возьмите под контроль легендарных героев из Call of Duty 4: Modern Warfare, Call of Duty: Black Ops II. В вашем распоряжении окажутся персонажи Price, Soap и Harper с уникальными способностями и возможностью «прокачки».
Тренируйте специальные войска, включая Juggernauts, Dragonfires и CLAWs.
Откройте способность удар беспилотника для сокрушения врагов.
Защитите свою базу с помощью турелей, гаубиц, мин и других юнитов.
Переходите в наступление в трех режимах: PvP, Кампания и Выживание.
Внимание: приложение скачивает дополнительные файлы и требует постоянного доступа к интернет.
Что нового в Call of Duty: Heroes 3.1.0 для Android?