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Call of Duty: Heroes для Android

Call of Duty: Heroes 3.1.0 для Android

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Описание Call of Duty: Heroes 3.1.0 для AndroidОписание   Скачать Call of Duty: Heroes 3.1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (47,4 Мб) Скриншоты Call of Duty: Heroes 3.1.0 для AndroidСкриншоты (16)   Статистика Call of Duty: Heroes 3.1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Call of Duty: Heroes 3.1.0 для AndroidОтзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Call of Duty: Heroes – попробуйте свои силы в уникальной 3D-стратегии, связанной с серией популярных шутеров Call of Duty. Постройте и укрепите свою базу, тренируйте элитные войска и нанимайте легендарных героев. Когда наберете достаточно сил, атакуйте ваших ближайших врагов и захватывайте их ресурсы. Особенности Call of Duty: Heroes:

  • Возьмите под контроль легендарных героев из Call of Duty 4: Modern Warfare, Call of Duty: Black Ops II. В вашем распоряжении окажутся персонажи Price, Soap и Harper с уникальными способностями и возможностью «прокачки».
  • Тренируйте специальные войска, включая Juggernauts, Dragonfires и CLAWs.
  • Откройте способность удар беспилотника для сокрушения врагов.
  • Защитите свою базу с помощью турелей, гаубиц, мин и других юнитов.   
  • Переходите в наступление в трех режимах: PvP, Кампания и Выживание.

Внимание: приложение скачивает дополнительные файлы и требует постоянного доступа к интернет.

Что нового в Call of Duty: Heroes 3.1.0 для Android?
  • Добавлен командный центр 12 уровня.
  • Добавлена турель-огнемет.
  • Новое событие войны альянсов.
  • Подарок за обновление до версии 3.1.
  • Многочисленные исправления и улучшения.
Скриншоты Call of Duty: Heroes:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 806
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии

Отзывы о программе Call of Duty: Heroes

Андрей про Call of Duty: Heroes 2.4.0 для Android [24-05-2016]

в последней версии не работают строители,выдает постоянно ошибку,что делать?
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