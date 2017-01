Call of Duty: Heroes 3.1.0 для Android

5 Call of Duty: Heroes – попробуйте свои силы в уникальной 3D-стратегии, связанной с серией популярных шутеров Call of Duty. Постройте и укрепите свою базу, тренируйте элитные войска и нанимайте легендарных героев. Когда наберете достаточно сил, атакуйте ваших ближайших врагов и захватывайте их ресурсы. Особенности Call of Duty: Heroes: Возьмите под контроль легендарных героев из Call of Duty 4: Modern Warfare, Call of Duty: Black Ops II. В вашем распоряжении окажутся персонажи Price, Soap и Harper с уникальными способностями и возможностью «прокачки».

Тренируйте специальные войска, включая Juggernauts, Dragonfires и CLAWs.

Откройте способность удар беспилотника для сокрушения врагов.

Защитите свою базу с помощью турелей, гаубиц, мин и других юнитов.

Переходите в наступление в трех режимах: PvP, Кампания и Выживание. Внимание: приложение скачивает дополнительные файлы и требует постоянного доступа к интернет. Что нового в Call of Duty: Heroes 3.1.0 для Android?

Добавлен командный центр 12 уровня.

Добавлена турель-огнемет.

Новое событие войны альянсов.

Подарок за обновление до версии 3.1.

Скриншоты Call of Duty: Heroes: Статус программы Бесплатная Операционка Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 0 / 1 806 Разработчик Activision, Inc. Последнее обновление 20.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Стратегии Отзывы о программе Call of Duty: Heroes Андрей в последней версии не работают строители,выдает постоянно ошибку,что делать?

