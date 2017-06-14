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Виртуальный макияж Mary Kay для Android

Виртуальный макияж Mary Kay 4.5.9 для Android

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Описание Виртуальный макияж Mary Kay 4.5.9 для AndroidОписание   Скачать Виртуальный макияж Mary Kay 4.5.9 для AndroidСКАЧАТЬ (49,36 Мб) Скриншоты Виртуальный макияж Mary Kay 4.5.9 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Виртуальный макияж Mary Kay 4.5.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Виртуальный макияж Mary Kay 4.5.9 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Виртуальный макияж Mary Kay - приложение для всей женской половины пользователей мобильных Android-устройств, с помощью которого можно поэкспериментировать с различными видами макияжа и создать свой уникальный и неповторимый образ. Для этого в вашем распоряжении множество инструментов для подкрашивания глаз и ресниц, огромный выбор видов губной помады, стилистические прически, набор цветов волос, тональные крема, аксессуары и многое-многое другое.

Вы можете загрузите свою фотографию с компьютера, телефона, сфотографировать себя непосредственно из приложения и приступать к созданию стиля. Кроме того, в самой программе есть несколько моделей, на которых вы сможете отработать основные приемы макияжа. Работать легко и удобно: выбирайте разделы, экспериментируйте с предложенными шаблонами, сохраняйте свой образ.

Кстати, готовый портрет можно поместить на обложку виртуального журнала-каталога Mary Kay и показать своим друзьям в Facebook, Twitter или отправить по SMS и электронной почте. Удобно, что в программу включены готовые примеры макияжа для определенных мероприятий, например, свадебный макияж позволит вам быть самой неповторимой и очаровательной невестой.

Основные возможности приложения Виртуальный макияж Mary Kay:

  • Множество вариантов макияжа с использованием вашей фотографии или фотографии модели.
  • Сотни видов причесок и цветов волос.
  • Макияж глаз, цвет губ, аксессуары и многое другое.
  • Готовые примеры макияжа из модных тенденций и образы для особых случаев.
  • Возможность делиться вашим макияжем с помощью Facebook, Twitter, по e-mail или SMS.
  • Списки покупок из выбранных средств.

Поверьте, с приложением вас ждет радость, вдохновение и красота.

Что нового в Виртуальный макияж Mary Kay 4.5.9 для Android?
  • Добавлены карандаши для бровей.
  • В раздел «Поделиться» добавлена новая социальная сеть – Pinterest.
Скриншоты Виртуальный макияж Mary Kay:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 403
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье
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Отзывы о программе Виртуальный макияж Mary Kay

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