Виртуальный макияж Mary Kay - приложение для всей женской половины пользователей мобильных Android-устройств, с помощью которого можно поэкспериментировать с различными видами макияжа и создать свой уникальный и неповторимый образ. Для этого в вашем распоряжении множество инструментов для подкрашивания глаз и ресниц, огромный выбор видов губной помады, стилистические прически, набор цветов волос, тональные крема, аксессуары и многое-многое другое.

Вы можете загрузите свою фотографию с компьютера, телефона, сфотографировать себя непосредственно из приложения и приступать к созданию стиля. Кроме того, в самой программе есть несколько моделей, на которых вы сможете отработать основные приемы макияжа. Работать легко и удобно: выбирайте разделы, экспериментируйте с предложенными шаблонами, сохраняйте свой образ.

Кстати, готовый портрет можно поместить на обложку виртуального журнала-каталога Mary Kay и показать своим друзьям в Facebook, Twitter или отправить по SMS и электронной почте. Удобно, что в программу включены готовые примеры макияжа для определенных мероприятий, например, свадебный макияж позволит вам быть самой неповторимой и очаровательной невестой.

Основные возможности приложения Виртуальный макияж Mary Kay:

Множество вариантов макияжа с использованием вашей фотографии или фотографии модели.

Сотни видов причесок и цветов волос.

Макияж глаз, цвет губ, аксессуары и многое другое.

Готовые примеры макияжа из модных тенденций и образы для особых случаев.

Возможность делиться вашим макияжем с помощью Facebook, Twitter, по e-mail или SMS.

Списки покупок из выбранных средств.

Поверьте, с приложением вас ждет радость, вдохновение и красота.