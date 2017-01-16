HDD Guardian - удобная и информативная утилита для мониторинга состояния жестких и съемных дисков на компьютере. Эта программа находит и отображает информацию о накопителях (модель устройства, производитель, серийный номер, прошивка и другое), а также в реальном времени следит за изменениями в работе дисков, поддерживая популярную систему диагностики S.M.A.R.T.
В случае ухудшения критических показателей жестких дисков, влияющих на стабильность и надежность их работы, HDD Guardian уведомит об этом пользователя всплывающим сообщением или звуковым сигналом. Таким образом, Вы сможете принять адекватные и своевременные меры по сохранению данных на винчестере, уменьшив нагрузку на диск и выполнив резервное копирование важной информации.
HDD Guardian способен отследить самые разные показатели жесткого диска и на основе полученной статистики можно построить вероятностный график возможного отказа оборудования. К тому же программой ведется журнал всех событий, происходящих с винчестером, в котором Вы также найдете полезную и исчерпывающую информацию.
Стоит отметить интуитивно понятный и стильный интерфейс приложения HDD Guardian, разобраться с которым сможет даже неопытный пользователь.
Основные возможности HDD Guardian:
- Информация о температуре, общем состоянии и плохих секторах жестких дисков.
- Мониторинг виртуальных и внешних устройств.
- Выполнение самодиагностики и контроля показателей.
- Автоматический сбор данных S.M.A.R.T.
- Построение графиков надежности и стабильности диска.
- Подробный лог ошибок устройства.
- Гибкое управление энергопотреблением, частотой, шумом, кэшем записи и чтения.
- Поддержка SCSI устройств.