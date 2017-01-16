HDD Guardian - удобная и информативная утилита для мониторинга состояния жестких и съемных дисков на компьютере. Эта программа находит и отображает информацию о накопителях (модель устройства, производитель, серийный номер, прошивка и другое), а также в реальном времени следит за изменениями в работе дисков, поддерживая популярную систему диагностики S.M.A.R.T.

В случае ухудшения критических показателей жестких дисков, влияющих на стабильность и надежность их работы, HDD Guardian уведомит об этом пользователя всплывающим сообщением или звуковым сигналом. Таким образом, Вы сможете принять адекватные и своевременные меры по сохранению данных на винчестере, уменьшив нагрузку на диск и выполнив резервное копирование важной информации.

HDD Guardian способен отследить самые разные показатели жесткого диска и на основе полученной статистики можно построить вероятностный график возможного отказа оборудования. К тому же программой ведется журнал всех событий, происходящих с винчестером, в котором Вы также найдете полезную и исчерпывающую информацию.

Стоит отметить интуитивно понятный и стильный интерфейс приложения HDD Guardian, разобраться с которым сможет даже неопытный пользователь.

Основные возможности HDD Guardian: