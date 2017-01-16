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HDD Guardian для Windows

HDD Guardian 0.7.1

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Описание HDD Guardian 0.7.1Описание   Скачать HDD Guardian 0.7.1СКАЧАТЬ (3,02 Мб) Скриншоты HDD Guardian 0.7.1Скриншоты (9)   Статистика HDD Guardian 0.7.1Статистика   Отзывы о HDD Guardian 0.7.1Отзывы (1)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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HDD Guardian - удобная и информативная утилита для мониторинга состояния жестких и съемных дисков на компьютере. Эта программа находит и отображает информацию о накопителях (модель устройства, производитель, серийный номер, прошивка и другое), а также в реальном времени следит за изменениями в работе дисков, поддерживая популярную систему диагностики S.M.A.R.T.

В случае ухудшения критических показателей жестких дисков, влияющих на стабильность и надежность их работы, HDD Guardian уведомит об этом пользователя всплывающим сообщением или звуковым сигналом. Таким образом, Вы сможете принять адекватные и своевременные меры по сохранению данных на винчестере, уменьшив нагрузку на диск и выполнив резервное копирование важной информации.

HDD Guardian способен отследить самые разные показатели жесткого диска и на основе полученной статистики можно построить вероятностный график возможного отказа оборудования. К тому же программой ведется журнал всех событий, происходящих с винчестером, в котором Вы также найдете полезную и исчерпывающую информацию.

Стоит отметить интуитивно понятный и стильный интерфейс приложения HDD Guardian, разобраться с которым сможет даже неопытный пользователь.

Основные возможности HDD Guardian:

  • Информация о температуре, общем состоянии и плохих секторах жестких дисков.
  • Мониторинг виртуальных и внешних устройств.
  • Выполнение самодиагностики и контроля показателей.
  • Автоматический сбор данных S.M.A.R.T.
  • Построение графиков надежности и стабильности диска.
  • Подробный лог ошибок устройства.
  • Гибкое управление энергопотреблением, частотой, шумом, кэшем записи и чтения.
  • Поддержка SCSI устройств.
Скриншоты HDD Guardian:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 2 020
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты

Отзывы о программе HDD Guardian

Юрка про HDD Guardian 0.6.2 [25-03-2015]

Зае**сь ваще прога
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