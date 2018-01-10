Win 10 Launcher 2.2 для Android Win 10 Launcher - лаунчер для всех поклонников операционок от Windows, который заменит визуальную оболочку Вашего Android-устройства на плиточную в инновационном Apex Launcher 3.3.3 для Android Apex Launcher – превращает интерфейс Android-устройства. После установки лаунчера, он станет быстрым, стильным, с необычными визуальными эффектами, начнет Nano Launcher 2.0.12 для Android Nano Launcher - один из самых легких лаунчеров для Android-устройств, который тем не менее привносит ряд удобных и полезных свойств в стандартную оболочку девайса

Nova Launcher 5.5.2 для Android Nova Launcher – графическая оболочка изменит стандартный дизайн на более привлекательный и функциональный. Создавайте и удаляйте рабочие столы, настраивайте внешний CM Launcher 3.55.4 для Android CM Launcher - 3D-лаунчер украсит и персонализирует ваше устройство большим количеством анимационных эффектов, тем и виджетов. В отличие от других программ в этой 360 Launcher 7.1.2 для Android 360 Launcher - отличный персонализатор Вашего Android-устройства, который не просто заменит стандартную оболочку девайса, но и привнесет дополнительные удобные