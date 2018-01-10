Solo Launcher для Android

Solo Launcher 2.7.4 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Solo Launcher 2.7.4 для AndroidОписание   Скачать Solo Launcher 2.7.4 для AndroidСКАЧАТЬ (7,83 Мб) Скриншоты Solo Launcher 2.7.4 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Solo Launcher 2.7.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Solo Launcher 2.7.4 для AndroidОтзывы (1)  
Оцените программу!
4.83 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.83 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Solo Launcher - бесплатный, быстрый и удобный лаунчер выполненный в стиле Материального Дизайна Andoid. Идеально подойдёт, если ваш телефон стал работать медленно, вам надоел однообразный вид интерфейса или трудно найти и использовать приложения, контакты, музыку.

Приложение поможет разнообразить внешний вид операционной системы, придать дополнительные функции и возможности, которые не может предложить стандартная оболочка системы. В нем интегрированы функции Очистка Мусора, Ускорение Устройства, Оптимизация Запуска Системы, Моментальное Решение Ошибок.

Возможности Solo Launcher:

  • Очищает систему от мусора, сохраняя вашу оперативную память для быстрой работы.
  • Голосовой поиск прямо на рабочем столе или любом приложении, без нажатий на клавиатуре.
  • Быстрый поиск локального контента и информации в Интернете.
  • ДЕТАЛЬНАЯ КАСТОМИЗАЦИЯ. Тысячи ярких тем и сотни настраиваемых параметров.
  • Настройки Визуализации. Логический интерфейс настройки. Вы можете просмотреть эффект настроек и сделать выбор легко и быстро.
  • SOLO ЖЕСТЫ. Управление большим экраном одной рукой.
  • Автоматическая организация рабочего стола, вычисляя ваши предпочтения.
  • Настраиваемая Панель Инструментов.
  • Счетчик Непрочитанных Сообщений для SMS, электронных писем, а также уведомления о пропущенных звонках.
  • Умные Виджеты. Бесплатные настраиваемые анимированные виджеты Погоды, Часов, Solo Очистки в Один Клик, Интеллектуального Поиска и т.д.
  • Количество вкладок в программе неограниченно, вы можете по собственному усмотрению сортировать приложения довольном порядке.
Что нового в Solo Launcher 2.7.4 для Android?
  • Оптимизация приложения.
Скриншоты Solo Launcher:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 112
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПерсонализация
ТОП-сегодня раздела "Персонализация"
 

Win 10 Launcher 2.2 для Android

Win 10 Launcher - лаунчер для всех поклонников операционок от Windows, который заменит визуальную оболочку Вашего Android-устройства на плиточную в инновационном

Apex Launcher 3.3.3 для Android

Apex Launcher – превращает интерфейс Android-устройства. После установки лаунчера, он станет быстрым, стильным, с необычными визуальными эффектами, начнет

Nano Launcher 2.0.12 для Android

Nano Launcher - один из самых легких лаунчеров для Android-устройств, который тем не менее привносит ряд удобных и полезных свойств в стандартную оболочку девайса

Nova Launcher 5.5.2 для Android

Nova Launcher – графическая оболочка изменит стандартный дизайн на более привлекательный и функциональный. Создавайте и удаляйте рабочие столы, настраивайте внешний

CM Launcher 3.55.4 для Android

CM Launcher - 3D-лаунчер украсит и персонализирует ваше устройство большим количеством анимационных эффектов, тем и виджетов. В отличие от других программ в этой

360 Launcher 7.1.2 для Android

360 Launcher - отличный персонализатор Вашего Android-устройства, который не просто заменит стандартную оболочку девайса, но и привнесет дополнительные удобные

скачать Adguard

Отзывы о программе Solo Launcher

опытный про Solo Launcher 2.0.9.1 для Android [13-03-2015]

Самый лучший. Гибко и легко настраиваемый, поверьте.
Проверял многие.
Рекомендую.
| 1 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 