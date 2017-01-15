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Airbnb для iOS

Airbnb 17.02 для iPhone

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5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Airbnb - отличное приложение для всех путешественников, дающее возможность найти и снять жилье в любом уголке земного шара напрямую от хозяев. Кроме того, если Вы собственник свободной площади, то разместив свое предложение на Airbnb, можете еще и заработать, принимая гостей со всего мира. В базе программы более 600 000 объявлений в 34-х тысячах городов, так что теперь планировать путешествие становится значительно проще и удобнее.

В Airbnb Вы можете не только узнать цену аренды той или иной жилплощади, но также посмотреть ее фотографии, почитать отзывы отдыхающих, задать вопрос напрямую хозяину, узнать календарь доступности и многое другое. Также Вы имеете возможность познакомиться с некоторыми местными особенностями посещаемого города: обычаи, праздники, достопримечательности, интересные места, кафешки и т.д.

Преимущества для путешественников:

  • Описание более тысячи мест в 30-ти с лишним тысячах городов.
  • Быстрый и удобный поиск жилья в любой точке мира.
  • Бронь уникальных квартир непосредственно со своего iOS-устройства.
  • Формирование плана поездки, общение напрямую с хозяевами, создание подсказок и всего, что связано предстоящим путешествием.

Преимущества для хозяев:

  • Размещайте объявление о своем жилье и управляйте им напрямую со своего девайса.
  • Познакомьтесь с потенциальными гостями, прежде чем сказать им «да».
  • Управляйте запросами, отвечайте на письма, проверяйте списки важных дел из раздела для хозяев.
  • На портале «Гостеприимство» узнавайте о предпочтениях и ожиданиях гостей еще до их приезда.
  • Пользуйтесь удобным календарем.

В целом же, Airbnb - это именно то приложение, которое поможет Вам грамотно спланировать отпуск, куда бы Вы не отправлялись.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Airbnb:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 235
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПутешествия

Отзывы о программе Airbnb

с нашего мини поселка про Airbnb 9.0 для iPhone [20-03-2015]

За программу оценка 5.
2 | | Ответить

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