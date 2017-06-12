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Карта Одессы оффлайн для Android

Карта Одессы оффлайн 2.5 для Android

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Описание Карта Одессы оффлайн 2.5 для AndroidОписание   Скачать Карта Одессы оффлайн 2.5 для AndroidСКАЧАТЬ (8,82 Мб) Скриншоты Карта Одессы оффлайн 2.5 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Карта Одессы оффлайн 2.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Карта Одессы оффлайн 2.5 для AndroidОтзывы (2)  
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2.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 2.33 из 5
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Карта Одессы оффлайн - полезное и простое в эксплуатации Android-приложение, которое будет полезно всем путешественникам, планирующим посетить город Одессу, и представляющее собой подробную оффлайн (работающую без подключения к сети Интернет) карту города, что позволяет сэкономить на трафике в роуминге.

Все карты обладают высокой детализацией и адаптированы для работы с мобильными устройствами, в том числе и планшетов. Кроме того присутствует возможность определения текущего местоположения пользователя с помощью GPS, а также можно быстро поделиться ими с друзьями через SMS или по электронной почте.

Основные возможности:

  • Карты обладают высокой детализации и адаптированы для работы с мобильными устройствами.
  • Плавность работы с картой.
  • Поддержка экрана планшетов и устройств с экранами высокого разрешения.
  • Возможность определения текущего местоположения с помощью GPS.
  • Отправка координаты GPS через SMS или по электронной почте.
  • Возможность включить онлайн карту.
  • Расчет приблизительного расстояния от одной точки на карте до другой.
Скриншоты Карта Одессы оффлайн:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 1 404
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарты
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Отзывы о программе Карта Одессы оффлайн

Анжела про Карта Одессы оффлайн 1.12 для Android [16-03-2017]

Очень классная карта.Помогает очень.Спасибо.
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Сергей про Карта Одессы оффлайн 1.12 для Android [07-04-2016]

Скачал,установил и о чудо требует подключения к интернету и докачки карты(
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