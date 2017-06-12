Яндекс.Навигатор 2.45 для Android Яндекс.Навигатор – полезное приложение покажет кратчайшую дорогу, учитывая пробки, аварии, дорожные работы и другие дорожные ситуации. Что бы не отвлекать водителя MAPS.ME 7.2.4-Google для Android MAPS.ME – с бесплатными офлайновыми картами вы всегда сможете проложить маршрут, независимо от наличия сети. Присутствуют карты большинства стран мира с подробной Google Earth 9.0.4.2 для Android Google Earth – откройте для себя весь мир используя спутниковые снимки и изображения с камер наблюдений. Пройдитесь по улочкам городов с помощью функции «Просмотр

2GIS 3.19.9 / 4.1.17.1738 для Android 2GIS (2ГИС) – объединяет в себе возможности справочника и навигатора. Тут вы найдете список государственных и частных компаний с адресами, телефонами и ругой Яндекс.Карты 6.2.1 для Android Яндекс.Карты – приложение, позволяющее не только смотреть карты и спутниковые снимки всего мира, но и другие, полезные вещи. Например, программа покажет пробки на Где ГАИ 2.5 для Android Где ГАИ – отличный помощник для водителей, показывающий посты ГАИ и ГИБДД. С приложением, вас не застанут врасплох выскакивающие из-за кустов и деревьев