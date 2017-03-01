Weather Underground - приложение для получения самого точного прогноза погоды с возможностью доступа к спутниковым данным и картам. Уникальность этой программы в том, что погодные данные формируются с помощью сообщества энтузиастов метеорологии, передающих данные со своих погодных станций на сервер приложения, что позволяют иметь погодную обстановку точно для Вашего местоположения.

В настоящее время Weather Underground объединяет более 33 000 личных погодных станций по всему миру. Именно эти данные качественно дополняют погодную информацию станций аэропортов, которые используют обычные погодные приложения. Тут Вы найдете данные о температуре, влажности, силе и направлении ветра, облачности, наличии осадков и т.д.

Кроме того, в Weather Underground реализована наглядная интерактивная карта погоды (WunderMap): Вы можете выбирать различные слои, анимированные данные радаров, спутников и уведомления о неблагоприятных погодных условиях. Такая карта полностью настраивается под Ваши запросы - выбирайте нужные слои, например, для карты ураганов или веб-камер.

Если Вы увидели, что отображаемый прогноз не полностью соответствует действительности или возникают неблагоприятные дорожные условия, то можете сообщить об этом на сервер приложения для уточнения и исправления, тем самым внеся и свой вклад в развитие проекта.

Основные возможности Weather Underground:

Текущие погодные условия с ближайшей погодной станции, включая температуру, температуру комфорта, скорость и направление ветра, влажность, точку росы, видимость, давление, порывы ветра и фазу луны.

Прогноз на 10 дней, включая текстовую сводку.

Почасовой прогноз, включающий время восхода и заката.

Данные за прошедший период.

Интерактивная карта со всеми ближайшими погодными станциями, анимированным отображением данных радара, спутниковой картой, веб-камерами и многим другим.

Список сохраненных избранных местоположений и результатов недавних поиска.

Функция отправки отчетов пользователями для подтверждения данных.

Интеграция с Twitter - возможность делиться погодными данными прямо в Twitter и следить за трендами погоды в Твиттере Wunderground.

Отчеты о снежном покрове для занятий зимними видами спорта.

Таким образом, с помощью Weather Underground Вы не только будете владеть полной информацией о текущей и ближайшей погоде в своем (или любом выбранном) регионе, но и сможете делиться прогнозами, картами и предупреждениями с друзьями и близкими людьми.