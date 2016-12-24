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4.79 из 5, всего оценок - 9 Рейтинг программы - 4.79 из 5

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5 Power Clean - полезное Android-приложение, которое позволяет повысить производительность мобильного устройства, быстро и безболезненно удалить неиспользуемые и временные файлы или выполнить деинсталляцию установленного программного обеспечения. Также с помощью Power Clean можно управлять автозапуском приложений, освобождать место на карте памяти, осуществлять очистку ОЗУ, делать резервные копии программ, тестировать процессор и батарею устройства и многое другое. Основные возможности программы: Очистка места на карте памяти.

Возможность управления личными данными.

Возможность освобождения памяти ОЗУ.

Наличие менеджера автозапуска программ.

Встроенный виджет для рабочего стола.

Перенос приложений с внутренней карты памяти на SD карту.

Удаление ненужных приложений.

Создание резервных копий приложений.

Возможность управления уведомлениями.

Просмотр состояния мобильного устройства: процессор, ОЗУ, графический процессор, батарея ,камера, карта памяти и пр.

Настройка пороговых значений для диспетчера задач и многое другое.