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Power Clean для Android

Power Clean 2.9.1.7 для Android

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Описание Power Clean 2.9.1.7 для AndroidОписание   Скачать Power Clean 2.9.1.7 для AndroidСКАЧАТЬ (3,63 Мб) Скриншоты Power Clean 2.9.1.7 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Power Clean 2.9.1.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Power Clean 2.9.1.7 для AndroidОтзывы (3)  
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4.79 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.79 из 5
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Power Clean - полезное Android-приложение, которое позволяет повысить производительность мобильного устройства, быстро и безболезненно удалить неиспользуемые и временные файлы или выполнить деинсталляцию установленного программного обеспечения.

Также с помощью Power Clean можно управлять автозапуском приложений, освобождать место на карте памяти, осуществлять очистку ОЗУ, делать резервные копии программ, тестировать процессор и батарею устройства и многое другое.

Основные возможности программы:

  • Очистка места на карте памяти.
  • Возможность управления личными данными.
  • Возможность освобождения памяти ОЗУ.
  • Наличие менеджера автозапуска программ.
  • Встроенный виджет для рабочего стола.
  • Перенос приложений с внутренней карты памяти на SD карту.
  • Удаление ненужных приложений.
  • Создание резервных копий приложений.
  • Возможность управления уведомлениями.
  • Просмотр состояния мобильного устройства: процессор, ОЗУ, графический процессор, батарея ,камера, карта памяти и пр.
  • Настройка пороговых значений для диспетчера задач и многое другое.
Скриншоты Power Clean:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)22 / 7 272
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое
 Программа Power Clean отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Power Clean

AlMal про Power Clean 2.7.8 для Android [09-11-2015]

Отличная и нужная программа, респект разробам!
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Иван про Power Clean 2.5.6 для Android [13-07-2015]

Ето дрянь. сама. качается. на. мой. телефон
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Nik про Power Clean 2.4.1 для Android [28-03-2015]

проверял на своём samsuhg подобные проги десятками - она лучшая...
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