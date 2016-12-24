Power Clean - полезное Android-приложение, которое позволяет повысить производительность мобильного устройства, быстро и безболезненно удалить неиспользуемые и временные файлы или выполнить деинсталляцию установленного программного обеспечения.
Также с помощью Power Clean можно управлять автозапуском приложений, освобождать место на карте памяти, осуществлять очистку ОЗУ, делать резервные копии программ, тестировать процессор и батарею устройства и многое другое.
Основные возможности программы:
- Очистка места на карте памяти.
- Возможность управления личными данными.
- Возможность освобождения памяти ОЗУ.
- Наличие менеджера автозапуска программ.
- Встроенный виджет для рабочего стола.
- Перенос приложений с внутренней карты памяти на SD карту.
- Удаление ненужных приложений.
- Создание резервных копий приложений.
- Возможность управления уведомлениями.
- Просмотр состояния мобильного устройства: процессор, ОЗУ, графический процессор, батарея ,камера, карта памяти и пр.
- Настройка пороговых значений для диспетчера задач и многое другое.