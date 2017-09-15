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Наше ТВ для Android

Наше ТВ 3.4 для Android

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Описание Наше ТВ 3.4 для AndroidОписание   Скачать Наше ТВ 3.4 для AndroidСКАЧАТЬ (5,45 Мб) Скриншоты Наше ТВ 3.4 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Наше ТВ 3.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Наше ТВ 3.4 для AndroidОтзывы (1)  
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4.00 из 5, всего оценок - 6
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Наше ТВ - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предоставляет пользователю доступ к 150 наиболее популярным российским каналам, как например НТВ, Первый, СТС, Россия 1, Россия 2, Перец, Рен ТВ, MTV, 5 Канал, ТВ 3, ТВ Центр, Домашний, Россия 24, Eurosport, ТНТ и многие другие.

Программа позволяет в любом удобном месте и в любое время в режиме онлайн просматривать любимые телеканалы в отличном качестве.

Скриншоты Наше ТВ:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4 601
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - другое
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Отзывы о программе Наше ТВ

вадим про Наше ТВ 3.2 для Android [01-11-2015]

Нет канала ТНТ. куча хохляцких каналов и всякого подобного дерьма. Удаляю.
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