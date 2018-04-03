Яндекс.Навигатор 2.95 для Android
Яндекс.Навигатор – полезное приложение покажет кратчайшую дорогу, учитывая пробки, аварии, дорожные работы и другие дорожные ситуации. Что бы не отвлекать водителя
Где ГАИ 3.4 для Android
Где ГАИ – отличный помощник для водителей, показывающий посты ГАИ и ГИБДД. С приложением, вас не застанут врасплох выскакивающие из-за кустов и деревьев
MAPS.ME 8.0.7-Google для Android
MAPS.ME – с бесплатными офлайновыми картами вы всегда сможете проложить маршрут, независимо от наличия сети. Присутствуют карты большинства стран мира с подробной
2GIS 3.19.9 / 4.1.31.2026 для Android
2GIS (2ГИС) – объединяет в себе возможности справочника и навигатора. Тут вы найдете список государственных и частных компаний с адресами, телефонами и ругой
Navitel Navigator 9.9.203 для Android
Navitel Navigator – популярный навигатор для автомобилистов и путешественников. Загружает карты на устройство для оффлайн-доступа к маршрутам, показывает погоду,
Google Earth 9.2.0.5 для Android
Google Earth – откройте для себя весь мир используя спутниковые снимки и изображения с камер наблюдений. Пройдитесь по улочкам городов с помощью функции «Просмотр