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Карта Харькова оффлайн для Android

Карта Харькова оффлайн 2.7 для Android

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Описание Карта Харькова оффлайн 2.7 для AndroidОписание   Скачать Карта Харькова оффлайн 2.7 для AndroidСКАЧАТЬ (15,09 Мб) Скриншоты Карта Харькова оффлайн 2.7 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Карта Харькова оффлайн 2.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Карта Харькова оффлайн 2.7 для AndroidОтзывы (2)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Карта Харькова оффлайн - полезное и простое в эксплуатации Android-приложение, которое будет полезно всем путешественникам, планирующим посетить город Харьков, и представляющее собой подробную оффлайн (работающую без подключения к сети Интернет) карту города, что позволяет сэкономить на трафике в роуминге.

Все карты обладают высокой детализацией и адаптированы для работы с мобильными устройствами, в том числе и планшетов. Кроме того присутствует возможность определения текущего местоположения пользователя с помощью GPS, а также можно быстро поделиться ими с друзьями через SMS или по электронной почте.

Основные возможности Карта Харькова оффлайн:

  • Карты обладают высокой детализации и адаптированы для работы с мобильными устройствами.
  • Плавность работы с картой.
  • Поддержка экрана планшетов и устройств с экранами высокого разрешения.
  • Возможность определения текущего местоположения с помощью GPS.
  • Отправка координаты GPS через SMS или по электронной почте.
  • Возможность включить онлайн карту.
  • Расчет приблизительного расстояния от одной точки на карте до другой.
Что нового в Карта Харькова оффлайн 2.7 для Android?
  • Обновлена карта
Скриншоты Карта Харькова оффлайн:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 198
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарты
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Отзывы о программе Карта Харькова оффлайн

Александр про Карта Харькова оффлайн 1.12 для Android [02-04-2018]

На 2gis не выделена коммерческая недвижимость, поэтому для для арендаторов эта карта бесполезна!
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Анатолий про Карта Харькова оффлайн 1.12 для Android [12-08-2015]

Для Android советую скачать 2gis. Это и карта города, и навигатор, и справочник всех организаций. Не раз выручал меня)
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