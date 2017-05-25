Kik для Android

Kik 11.21.0.15811 для Android

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Описание Kik 11.21.0.15811 для AndroidОписание   Скачать Kik 11.21.0.15811 для AndroidСКАЧАТЬ (41,42 Мб) Скриншоты Kik 11.21.0.15811 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Kik 11.21.0.15811 для AndroidСтатистика   Отзывы о Kik 11.21.0.15811 для AndroidОтзывы (0)  
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Kik - удобный, простой в настройках и управлении мессенжер для безграничного общения с друзьями и близкими вам людьми. Для начала использования сервиса Kik нужно пройти простую регистрацию. При этом никакие телефонные номера и SMS-ки не понадобятся: вы вводите только имя пользователя, электронный адрес и пароль.

А дальше выбирайте с кем общаться, заводите новых друзей, организуйте групповые чаты до 50 человек или просто закрытые группы и т. д. Удобно, что есть встроенные фильтры, которые позволяют гибко настроить список контактов. Чтобы общение было более веселым и непринужденным, а также для выражения своих эмоций и переживаний, используйте забавные смайлики и мемы, которых в приложении предостаточно. Кроме того, в этом мессенжере реализована возможность отправлять не только текст, но также изображения и даже видеоролики, так что вы можете легко делиться интересными картинками и клипами с друзьями, не покидая Kik.

Уже более 200 миллионов человек используют приложение для общения с друзьями. Присоединяйтесь и вы к огромному сообществу Kik и будьте всегда на связи с близкими людьми.

Скриншоты Kik:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 197
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
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Отзывы о программе Kik

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