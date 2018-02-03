Avast SecureLine VPN для Windows

Avast SecureLine VPN 1.1.355.0

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Описание Avast SecureLine VPN 1.1.355.0Описание   Скачать Avast SecureLine VPN 1.1.355.0СКАЧАТЬ (11,82 Мб) Скриншоты Avast SecureLine VPN 1.1.355.0Скриншоты (5)   Статистика Avast SecureLine VPN 1.1.355.0Статистика   Отзывы о Avast SecureLine VPN 1.1.355.0Отзывы (0)  
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2.83 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 2.83 из 5
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Avast SecureLine VPN - небольшая утилита для шифрования и защиты Вашего интернет-подключения от шпионских и следящих модулей. С этим простым в использовании и настройке приложением Вы сможете обеспечить полную конфиденциальность личных данных во всемирной паутине.

В настоящее время опытным хакерам не составляет особого труда получать доступ к Вашему интернет-подключению при использовании общественных WiFi-сетей. Так вот данная программа анонимизирует все Ваши действия в Интернете, а также делает невидимыми для шпионов учетные данные, сообщения электронной почты, мгновенные сообщения и операции с кредитными картами как при подключениях через WiFi, так и при подключениях других типов, обеспечивая тем самым полную безопасность использования интернета.

Кроме того, есть еще одна полезная функция. Бывают ситуации, когда некоторый контент, размещенный на зарубежных серверах и сайтах, может быть недоступен для просмотра/скачивания из Вашего региона. Используя Avast SecureLine VPN, Вы сможете обойти такие ограничения: сайты будут считать, что Вы подключаетесь из другого места, что позволяет воспользоваться необходимым ресурсом, где бы Вы ни находились. При этом задействованы так называемые VPN-туннели: страна запроса к ресурсу может быть заменена на США, Великобританию, Германию, Нидерланды, Чешскую Республику, Францию, Южную Крею и Сингапур.

Avast SecureLine VPN имеет лаконичный интерфейс и незаметно размещается в системном трее, откуда Вы в один клик сможете включить/выключить защищенное соединение. Кроме того, можно настроить автоматическую активацию защиты при подключении к открытым WiFi-сетям, что избавит Вас от последующего ручного вмешательства.

Скриншоты Avast SecureLine VPN:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 1500 руб.
Ограничение в работе программы7 дней пробный период
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 3 139
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнонимайзеры, VPN
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Отзывы о программе Avast SecureLine VPN

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