Avast Battery Saver - бесплатное приложение от компании Avast, которое оптимизирует настройки Android-смартфона таким образом, что позволяет намного продлить время автономной работы устройства и экономить до 20% заряда аккумуляторной батареи.

Принцип работы Avast Battery Saver заключается в переключении между заранее настроенными профилями, которые активируются автоматически в зависимости от местонахождения пользователя, времени суток и уровня заряда батареи. Так например по умолчанию присутствуют такие профили, как Дома, На работе, Оптимальный, Ночной и Экстренный режим.

Пользователь может самостоятельно изменять название профилей, задавать условие его активации, а также устанавливать, индивидуальное для каждого режима в отдельности, время перехода в спящий режим, яркость экрана, подключение к сети Интернет и различные дополнительные параметры, среди которых включение/отключение Bluetooth, виброзвонка, тип интернет-подключения (Wi-Fi, мобильный) и период его оптимизации (определяет как часто устройство будет пытаться соединиться с Интернетом для проверки к примеру эл. почты или мгновенных сообщений).

Кроме этого присутствует функция, позволяющая выявлять наиболее энергоемкие приложения и останавливать их. Также Avast Battery Saver точно рассчитывает оставшийся до полной разрядки заряд батареи на основании текущего использования девайса и отображает иконку заряда в панели уведомлений.