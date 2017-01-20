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Avast Battery Saver для Android

Avast Battery Saver 2.6.0 для Android

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Описание Avast Battery Saver 2.6.0 для AndroidОписание   Скачать Avast Battery Saver 2.6.0 для AndroidСКАЧАТЬ (10,9 Мб) Скриншоты Avast Battery Saver 2.6.0 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Avast Battery Saver 2.6.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Avast Battery Saver 2.6.0 для AndroidОтзывы (0)  
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4.80 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.80 из 5
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Avast Battery Saver - бесплатное приложение от компании Avast, которое оптимизирует настройки Android-смартфона таким образом, что позволяет намного продлить время автономной работы устройства и экономить до 20% заряда аккумуляторной батареи.

Принцип работы Avast Battery Saver заключается в переключении между заранее настроенными профилями, которые активируются автоматически в зависимости от местонахождения пользователя, времени суток и уровня заряда батареи. Так например по умолчанию присутствуют такие профили, как Дома, На работе, Оптимальный, Ночной и Экстренный режим.

Пользователь может самостоятельно изменять название профилей, задавать условие его активации, а также устанавливать, индивидуальное для каждого режима в отдельности, время перехода в спящий режим, яркость экрана, подключение к сети Интернет и различные дополнительные параметры, среди которых включение/отключение Bluetooth, виброзвонка, тип интернет-подключения (Wi-Fi, мобильный) и период его оптимизации (определяет как часто устройство будет пытаться соединиться с Интернетом для проверки к примеру эл. почты или мгновенных сообщений).

Кроме этого присутствует функция, позволяющая выявлять наиболее энергоемкие приложения и останавливать их. Также Avast Battery Saver точно рассчитывает оставшийся до полной разрядки заряд батареи на основании текущего использования девайса и отображает иконку заряда в панели уведомлений.

Скриншоты Avast Battery Saver:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 214
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБатареи
 Программа Avast Battery Saver отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Avast Battery Saver

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