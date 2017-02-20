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Spanish Lullabies & Kids Songs для Android

Spanish Lullabies & Kids Songs 2.2.0 для Android

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Описание Spanish Lullabies & Kids Songs 2.2.0 для AndroidОписание   Скачать Spanish Lullabies & Kids Songs 2.2.0 для AndroidСКАЧАТЬ (4,3 Мб) Скриншоты Spanish Lullabies & Kids Songs 2.2.0 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Spanish Lullabies & Kids Songs 2.2.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Spanish Lullabies & Kids Songs 2.2.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Теперь у вас не будет проблем, отправляя ребенка спать. Включите ему мягкие расслабляющие колыбельные Spanish Lullabies & Kids Songs, и сон придет раньше, чем закончится песня!

Нежные и успокаивающие испанские мелодии помогут вашему ребенку заснуть. С Испанскими Колыбельными для детей ребенок мирно продрейфует в свою страну мечты.

Если хотите можете подпевать, используя вложенные к колыбельным тексты.

Spanish Lullabies & Kids Songs - это максимально быстрое решение проблем плачущего, сонного ребенка, да и родители могут отдохнуть слушая эти мелодии после тяжелого рабочего дня. 

Еще одной интересной возможностью приложения является возможность выучивать как испанские песни, так и язык во время прослушивания. Слушая испанские спокойные песни, вы постепенно узнаете все слова и предложения. Выбирайте свои любимые песни и пойте вместе перед сном.

Особенности Spanish Lullabies & Kids Songs:

  • Коллекция лучших испанских колыбельных
  • Таймер для остановки музыки через заданное время
  • Тексты для всех песен
  • Раздел Избранное для любимых мелодий
  • Высокое качество аудио записи
Скриншоты Spanish Lullabies & Kids Songs:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 212
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМузыка - другое

Отзывы о программе Spanish Lullabies & Kids Songs

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