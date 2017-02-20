Теперь у вас не будет проблем, отправляя ребенка спать. Включите ему мягкие расслабляющие колыбельные Spanish Lullabies & Kids Songs, и сон придет раньше, чем закончится песня!

Нежные и успокаивающие испанские мелодии помогут вашему ребенку заснуть. С Испанскими Колыбельными для детей ребенок мирно продрейфует в свою страну мечты.

Если хотите можете подпевать, используя вложенные к колыбельным тексты.

Spanish Lullabies & Kids Songs - это максимально быстрое решение проблем плачущего, сонного ребенка, да и родители могут отдохнуть слушая эти мелодии после тяжелого рабочего дня.

Еще одной интересной возможностью приложения является возможность выучивать как испанские песни, так и язык во время прослушивания. Слушая испанские спокойные песни, вы постепенно узнаете все слова и предложения. Выбирайте свои любимые песни и пойте вместе перед сном.

Особенности Spanish Lullabies & Kids Songs: