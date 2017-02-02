Folder Protect - приложение, которое обеспечит безопасность важных и приватных данных на Вашем компьютере. Если Вы пользуетесь ПК, к которому есть общий доступ на работе или дома, то Ваша конфиденциальная информация на нем может стать достоянием общественности: скопированы секретные документы, пароли доступа, номера кредитных карт и т.д. Чтобы этого избежать следует воспользоваться очень удобным и практичным приложением Folder Protect.

При первом запуске нужно будет придумать пароль к программе, по которому потом будет осуществляться доступ к Вашим настройкам. После этого можно приступать к выбору данных, которым необходима защита. Для этого нажмите "Add" на панели инструментов: здесь доступен выбор отдельных файлов, папок, целых дисков и программ. Также можно добавлять файлы по их формату: bmp, mp3, xls, pdf и другие.

На каждый элемент может быть установлено от 1 до 4 типов защиты:

запрет доступа,

невидимость (скрытие),

защита удаления,

защита от записи (копирования) и изменения.

Изменять тип защиты можно в меню "Edit". Если необходимость в защите перестает быть актуальной, то, кликнув на меню "Unprotect", Вы снимите все ограничения. И наоборот - если нажать "Protect", то будут установлены все типы защиты.

Как уже отмечалось, программа очень проста в использовании, имеет интуитивно понятный и доступный интерфейс без сложных настроек, а потому без проблем может быть освоен даже неопытными пользователями. В целом, данное ПО позволит Вам не волноваться об утечке личной информации и даст возможность контролировать используемые приложения и службы на Вашем компьютере.