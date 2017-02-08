Avast Anti-Theft 4.2.0 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 10,26 Мб) Скриншоты (4) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Avast Anti-Theft - полезное приложение для Android, с помощью которого можно отслеживать потерянное или украденное устройство, а также удаленно им управлять. Пользователь может искать потерянные девайсы на карте с помощью веб-интерфейса, удаленно управлять телефоном через браузер или с помощью SMS, блокировать и стирать конфиденциальные данные, осуществлять съемку с камеры и перехватывать звук с микрофона, получать уведомления о смене SIM-карту на заранее указанный номер и пр. Кроме этого можно на украденном телефоне удаленно активировать режим сирены, настроить текст экрана блокировки, отправлять экранные сообщения на телефон, переадресовывать звонки и сообщения на другой телефон и т.д. Основные возможности Avast Anti-Theft: Удаленное уведомление «Lost» («Потеря»).

Дистанционное удаление памяти.

Режим невидимости.

Блокировка доступа к параметрам телефона.

Уведомление о разряженной батарее.

Удаленное изменение параметров.

Удаленное прослушивание.

Список доверенных SIM карт.

Отображать сообщение на экране.

Маскировка приложения. Что нового в Avast Anti-Theft 4.2.0 для Android?

Исправлены мелкие ошибки. Скриншоты Avast Anti-Theft: Статус программы Бесплатная Операционка Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 0 / 1 029 Разработчик AVAST SOFTWARE Последнее обновление 08.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Локеры - Удаленное управление Отзывы о программе Avast Anti-Theft Admin Отзывов о программе Avast Anti-Theft 4.2.0 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости