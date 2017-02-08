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Avast Anti-Theft для Android

Avast Anti-Theft 4.2.0 для Android

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Описание Avast Anti-Theft 4.2.0 для AndroidОписание   Скачать Avast Anti-Theft 4.2.0 для AndroidСКАЧАТЬ (10,26 Мб) Скриншоты Avast Anti-Theft 4.2.0 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Avast Anti-Theft 4.2.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Avast Anti-Theft 4.2.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Avast Anti-Theft - полезное приложение для Android, с помощью которого можно отслеживать потерянное или украденное устройство, а также удаленно им управлять. Пользователь может искать потерянные девайсы на карте с помощью веб-интерфейса, удаленно управлять телефоном через браузер или с помощью SMS, блокировать и стирать конфиденциальные данные, осуществлять съемку с камеры и перехватывать звук с микрофона, получать уведомления о смене SIM-карту на заранее указанный номер и пр. Кроме этого можно на украденном телефоне удаленно активировать режим сирены, настроить текст экрана блокировки, отправлять экранные сообщения на телефон, переадресовывать звонки и сообщения на другой телефон и т.д.

Основные возможности Avast Anti-Theft:

  • Удаленное уведомление «Lost» («Потеря»).
  • Дистанционное удаление памяти.
  • Режим невидимости.
  • Блокировка доступа к параметрам телефона.
  • Уведомление о разряженной батарее.
  • Удаленное изменение параметров.
  • Удаленное прослушивание.
  • Список доверенных SIM карт.
  • Отображать сообщение на экране.
  • Маскировка приложения.
Что нового в Avast Anti-Theft 4.2.0 для Android?
  • Исправлены мелкие ошибки.
Скриншоты Avast Anti-Theft:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 029
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛокеры - Удаленное управление

Отзывы о программе Avast Anti-Theft

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