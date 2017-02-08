Avast Anti-Theft - полезное приложение для Android, с помощью которого можно отслеживать потерянное или украденное устройство, а также удаленно им управлять. Пользователь может искать потерянные девайсы на карте с помощью веб-интерфейса, удаленно управлять телефоном через браузер или с помощью SMS, блокировать и стирать конфиденциальные данные, осуществлять съемку с камеры и перехватывать звук с микрофона, получать уведомления о смене SIM-карту на заранее указанный номер и пр. Кроме этого можно на украденном телефоне удаленно активировать режим сирены, настроить текст экрана блокировки, отправлять экранные сообщения на телефон, переадресовывать звонки и сообщения на другой телефон и т.д.
Основные возможности Avast Anti-Theft:
- Удаленное уведомление «Lost» («Потеря»).
- Дистанционное удаление памяти.
- Режим невидимости.
- Блокировка доступа к параметрам телефона.
- Уведомление о разряженной батарее.
- Удаленное изменение параметров.
- Удаленное прослушивание.
- Список доверенных SIM карт.
- Отображать сообщение на экране.
- Маскировка приложения.