Xvirus Personal Firewall - небольшая и очень простая в использовании утилита для защиты Вашего компьютера от различных внешних угроз при использовании интернета. После установки приложения Вы буквально в несколько кликов сможете включить Firewall и проактивную защиту. Это позволяет создавать различные списки с разрешенными и заблокированными программами. Кроме того, реализована кнопка мгновенного блокирования всех сетевых соединений, что особенно удобно, когда Вы подверглись атаке и хотите быстро сбросить нежелательное влияние.

В целом же, Xvirus Personal Firewall может стать неплохой дополнительной защитой от хакерского воздействия, позволяя легко и быстро устанавливать ограничения для тех или иных приложений.