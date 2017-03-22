AVG Antivirus 2017 Build 17.2.3008
AVG Antivirus - мощное антивирусное решение, позволяющее обеспечить максимальную защиту компьютера и системы от всех известных и новейших угроз
Comodo Firewall 10.0.0.6092
Comodo Personal Firewall - мощный и бесплатный персональный файрвол, который следит и предотвращает различного рода сетевые атаки, защищает от действий шпионов, троянов и т.д.
Ashampoo Firewall FREE 1.20
Ashampoo Firewall - Бесплатный файрволл, который обеспечит безопасность нахождения в сети интернет, отслеживая всю сетевую активность и контролируя доступ всевозможных приложений.
Outpost Firewall Pro 9.3.4934.708.2079
Outpost Firewall Pro - обеспечивает комплексную и простую в использовании защиту в сети Интернет. Содержит брендмауэр, антишпион, локальную безопасность и веб-контроль
Kaspersky Internet Security 2017 17.0.0.611 (c)
Kaspersky Internet Security - Комплект для комплексной защиты компьютера, включающий антивирус, антихакер и антиспам
Seed4.Me VPN 1.0.5
Seed4.Me VPN - приложение, которое позволит вам анонимно ходить по Сети, скрывая ваш IP адрес. У вас будет свой шифрованный канал, который защитит от хакерских атак, и вы можете быть уверены в безопасности при использовании любой открытой WiFi точки