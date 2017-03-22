Xvirus Personal Firewall для Windows

Xvirus Personal Firewall 4.5

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Описание Xvirus Personal Firewall 4.5Описание   Скачать Xvirus Personal Firewall 4.5СКАЧАТЬ (2,18 Мб) Скриншоты Xvirus Personal Firewall 4.5Скриншоты (3)   Статистика Xvirus Personal Firewall 4.5Статистика   Отзывы о Xvirus Personal Firewall 4.5Отзывы (0)  
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4.75 из 5, всего оценок - 4
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Xvirus Personal Firewall - небольшая и очень простая в использовании утилита для защиты Вашего компьютера от различных внешних угроз при использовании интернета. После установки приложения Вы буквально в несколько кликов сможете включить Firewall и проактивную защиту. Это позволяет создавать различные списки с разрешенными и заблокированными программами. Кроме того, реализована кнопка мгновенного блокирования всех сетевых соединений, что особенно удобно, когда Вы подверглись атаке и хотите быстро сбросить нежелательное влияние.

В целом же, Xvirus Personal Firewall может стать неплохой дополнительной защитой от хакерского воздействия, позволяя легко и быстро устанавливать ограничения для тех или иных приложений.

Скриншоты Xvirus Personal Firewall:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 082
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыFirewalls
 Вирусов нет в Xvirus Personal Firewall 3.4 (19 Май 2015)

Отзывы о программе Xvirus Personal Firewall

Admin

Отзывов о программе Xvirus Personal Firewall 4.5 пока нет, можете добавить...

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