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textPlus для iOS

textPlus 6.3.2 для iPhone, iPad

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Описание textPlus 6.3.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать textPlus 6.3.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (133 Мб) Скриншоты textPlus 6.3.2 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика textPlus 6.3.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о textPlus 6.3.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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textPlus - отличное приложение, с которым Вы значительно сократите затраты на мобильную телефонную связь, общаясь с абонентами по всему миру.

textPlus позволяет отправлять сообщения SMS/MMS и звонить прямо с планшета или смартфона, используя WiFi-соединение, тем самым Вы не делаете дополнительных трат на связь. Если же нет рядом беспроводной сети, то и это не проблема, ведь textPlus предлагает дешевые тарифные пакеты для звонков в множество стран, которые значительно ниже, чем обычная телефонная связь мобильных операторов.

Удобно, что один раз зарегистрировавшись в textPlus, Вы получите возможность общения на любом доступном Вам устройстве с сохранением списка контактов и сообщений - все данные аккаунта textPlus находятся в облаке, так что тексты и телефонные звонки всегда синхронизированы и доступны.

Для тех, кто часто общается с друзьями и родственниками в США и Канаде, стоит отметить, что textPlus поддерживает отправку полностью бесплатных текстовых SMS-сообщений на любые номера мобильных телефонов этих стран.

Одним словом, с textPlus Вы будете больше и дешевле общаться с людьми по всему миру, экономя при этом до 90% своих финансов по сравнению с обычными звонками.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты textPlus:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 143
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТелефония, GSM - SMS, MMS, EMS...

Отзывы о программе textPlus

Admin

Отзывов о программе textPlus 6.3.2 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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