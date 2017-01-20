textPlus - отличное приложение, с которым Вы значительно сократите затраты на мобильную телефонную связь, общаясь с абонентами по всему миру.

textPlus позволяет отправлять сообщения SMS/MMS и звонить прямо с планшета или смартфона, используя WiFi-соединение, тем самым Вы не делаете дополнительных трат на связь. Если же нет рядом беспроводной сети, то и это не проблема, ведь textPlus предлагает дешевые тарифные пакеты для звонков в множество стран, которые значительно ниже, чем обычная телефонная связь мобильных операторов.

Удобно, что один раз зарегистрировавшись в textPlus, Вы получите возможность общения на любом доступном Вам устройстве с сохранением списка контактов и сообщений - все данные аккаунта textPlus находятся в облаке, так что тексты и телефонные звонки всегда синхронизированы и доступны.

Для тех, кто часто общается с друзьями и родственниками в США и Канаде, стоит отметить, что textPlus поддерживает отправку полностью бесплатных текстовых SMS-сообщений на любые номера мобильных телефонов этих стран.

Одним словом, с textPlus Вы будете больше и дешевле общаться с людьми по всему миру, экономя при этом до 90% своих финансов по сравнению с обычными звонками.