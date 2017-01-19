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Строительные машины для iOS

Строительные машины 9.1.1550 для iPhone, iPad

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Описание Строительные машины 9.1.1550 для iPhone, iPadОписание   Скачать Строительные машины 9.1.1550 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (106 Мб) Скриншоты Строительные машины 9.1.1550 для iPhone, iPadСкриншоты (14)   Статистика Строительные машины 9.1.1550 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Строительные машины 9.1.1550 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Строительные машины - обучающе-игровое приложение для самых маленьких пользователей iOS-устройств, в котором они познакомятся с тяжелой строительной техникой. Малыши узнают, что такое экскаватор, погрузчик, подъемный кран и самосвал.

Перед тем как познакомиться с назначением каждой строительной машины, ребенку предстоит сначала собрать их, однако это не сложно - всего-то надо навесить пару элементов. А вот потом малыши смогут управлять техникой, убирая землю и камни с дороги, перемещая предметы и перевозя различные грузы.

Все задания выполнены в игровой форме, чтобы ребенку было не скучно и интересно. Кроме того, приложение Строительные машины имеет яркую красочную графику и хорошее звуковое сопровождение, что дополнительно привлечет малыша к процессу знакомства с тяжелой техникой. Стоит отметить и простое управление, где все действия осуществляются простыми тапами по экрану Вашего устройства.

В целом, игра Строительные машины поспособствует развитию координации Вашего ребенка, позволит узнать больше об окружающем нас мире и подарит хорошее настроение от успешного выполнения поставленных задач.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Строительные машины:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский, Китайскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 144
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Обучающий софт

Отзывы о программе Строительные машины

Admin

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