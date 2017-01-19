Строительные машины - обучающе-игровое приложение для самых маленьких пользователей iOS-устройств, в котором они познакомятся с тяжелой строительной техникой. Малыши узнают, что такое экскаватор, погрузчик, подъемный кран и самосвал.

Перед тем как познакомиться с назначением каждой строительной машины, ребенку предстоит сначала собрать их, однако это не сложно - всего-то надо навесить пару элементов. А вот потом малыши смогут управлять техникой, убирая землю и камни с дороги, перемещая предметы и перевозя различные грузы.

Все задания выполнены в игровой форме, чтобы ребенку было не скучно и интересно. Кроме того, приложение Строительные машины имеет яркую красочную графику и хорошее звуковое сопровождение, что дополнительно привлечет малыша к процессу знакомства с тяжелой техникой. Стоит отметить и простое управление, где все действия осуществляются простыми тапами по экрану Вашего устройства.

В целом, игра Строительные машины поспособствует развитию координации Вашего ребенка, позволит узнать больше об окружающем нас мире и подарит хорошее настроение от успешного выполнения поставленных задач.