Momondo Авиабилеты и Отели - удобный сервис для поиска и покупки авиабилетов во все страны мира, а также бронирования подходящих Вам гостиниц. Приложение анализирует миллионы предложений на авиабилеты от онлайн агентств и авиакомпаний, предлагая Вам самые выгодные варианты.

Пользоваться программой достаточно просто: определите город вылета и прилета, а также планируемые даты, укажите требуемый комфорт (эконом, бизнес), количество человек и предпочтение пересадок. Начав поиск, Momondo Авиабилеты и Отели покажет какую-либо достопримечательность города прилета, а уже буквально через несколько секунд Вам будут доступны возможные варианты перелета. По умолчанию все рейсы отфильтрованы по увеличению цены. На верхней панели Вы найдете закладки для перехода к самым быстрым по времени перелетам, а также оптимальным (соотношение цены и качества).

Для каждого найденного варианта Вы увидите название авиакомпании, количество пересадок, время в пути и ожидания (при пересадках), цену и рейтинг пользователей по шкале от 1 до 10. Для более глубокого поиска можно использовать фильтры по авиалиниям, времени, пересадкам, аэропортам, видам билета, сайтам бронирования. Когда подходящий вариант перелета найден, приложение переведет Вас на сайт продавца, где Вы и забронируете свои билеты.

Что же касается отелей, то присутствуют удобные фильтры для качественного выбора подходящих Вашим предпочтениям гостиниц: категория ("звездность"), место расположения, удобства (кровати, Wi-Fi, несколько ванных, кухня, этаж и т.д.), наличие питания и др. Также как и с авиабилетами, после того, как определитесь с подходящим отелем, Вы будете направлены на сайт бронирования и оплаты гостиницы.

Таким образом, Momondo Авиабилеты и Отели поможет Вам спланировать путешествие в любую точку мира за считанные секунды не выходя из дома.