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Kaspersky Safe Kids для Android

Kaspersky Safe Kids 1.15.0.101 для Android

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Описание Kaspersky Safe Kids 1.15.0.101 для AndroidОписание   Скачать Kaspersky Safe Kids 1.15.0.101 для AndroidСКАЧАТЬ (22,65 Мб) Скриншоты Kaspersky Safe Kids 1.15.0.101 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Kaspersky Safe Kids 1.15.0.101 для AndroidСтатистика   Отзывы о Kaspersky Safe Kids 1.15.0.101 для AndroidОтзывы (0)  
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Kaspersky Safe Kids - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет оградить Вашего ребенка от нежелательного контента в Интернете с помощью функций родительского контроля.

Kaspersky Safe Kids позволяет создавать «белый» список разрешенных к посещению сайтов, предотвращает появление неприличных баннеров, отслеживает с помощью GPS местоположение ребенка (которое можно контролировать на карте), причем поддерживается система уведомлений с помощью SMS, а также дает возможность контролировать устанавливаемые приложения, ограничивать его нахождение в сети Интернет и многое другое.

Что нового в Kaspersky Safe Kids 1.15.0.101 для Android?
  • Решены проблемы с работой на устройствах Wiko & Huawei
  • Традиционное устранение неполадок и повышение производительности для более удобной работы с Kaspersky Safe Kids
  • Полная совместимость с Android 9 Pie для максимально эффективной работы на новой операционной системе
Скриншоты Kaspersky Safe Kids:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 003
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Kaspersky Safe Kids

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