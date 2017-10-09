Изучение английского языка - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет пользователю освоить основы английского языка, а также выучить наиболее употребляемые слова и фразы, что даст возможность поддерживать простой диалог и не растеряться при попадании в незнакомую языковую среду.

Программа сочетает в себе различные средства обучения, как например запоминание незнакомых слов, запись носителей языка и изображения. Сначала можно пройти новый материал в довольно привычной форме - предлагается изображение какого-либо слова, его перевод и правильное произношение, после чего можно пройти ряд тестов на проверку полученных знаний. Все уроки разбиты на темы, например Приветствие и знакомство, В аэропорту, В отеле, Еда, Профессии, Животные, Погода, Спорт, Покупки, Семья и отношения, Числа и многое другое.

В настройках можно задавать отсрочку ответа в тексте, а также выбрать язык, на котором предпочтительнее изучать материал.