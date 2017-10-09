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Изучение английского языка для Android

Изучение английского языка 5.6.80 для Android

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Описание Изучение английского языка 5.6.80 для AndroidОписание   Скачать Изучение английского языка 5.6.80 для AndroidСКАЧАТЬ (7,46 Мб) Скриншоты Изучение английского языка 5.6.80 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Изучение английского языка 5.6.80 для AndroidСтатистика   Отзывы о Изучение английского языка 5.6.80 для AndroidОтзывы (1)  
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Изучение английского языка - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет пользователю освоить основы английского языка, а также выучить наиболее употребляемые слова и фразы, что даст возможность поддерживать простой диалог и не растеряться при попадании в незнакомую языковую среду.

Программа сочетает в себе различные средства обучения, как например запоминание незнакомых слов, запись носителей языка и изображения. Сначала можно пройти новый материал в довольно привычной форме - предлагается изображение какого-либо слова, его перевод и правильное произношение, после чего можно пройти ряд тестов на проверку полученных знаний. Все уроки разбиты на темы, например Приветствие и знакомство, В аэропорту, В отеле, Еда, Профессии, Животные, Погода, Спорт, Покупки, Семья и отношения, Числа и многое другое.

В настройках можно задавать отсрочку ответа в тексте, а также выбрать язык, на котором предпочтительнее изучать материал.

Скриншоты Изучение английского языка:

Статус программы Условно-бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 459
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - Языки
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Отзывы о программе Изучение английского языка

Алекс про Изучение английского языка 5.6.29 для Android [08-10-2017]

небесплатна
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