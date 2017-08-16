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Расписной покер онлайн для Android

Расписной покер онлайн 1.57 для Android

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Описание Расписной покер онлайн 1.57 для AndroidОписание   Скачать Расписной покер онлайн 1.57 для AndroidСКАЧАТЬ (22,1 Мб) Скриншоты Расписной покер онлайн 1.57 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Расписной покер онлайн 1.57 для AndroidСтатистика   Отзывы о Расписной покер онлайн 1.57 для AndroidОтзывы (0)  
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Расписной покер онлайн - бесплатное приложение для всех ценителей карточной игры Расписной покер, которое позволяет сразиться с лучшими игроками на ставки от 10 копеек в онлайн версию этой популярной игры. Прежде чем начать играть в онлайн, рекомендуется сыграть с компьютерными игроками, получив тем самым начальные навыки игры и возможность ознакомиться с правилами игры.

Основные возможности и особенности игры Расписной покер онлайн:

  • обновленный дизайн игры с сохранением духа игры;
  • создание столов для игр с настройками правил;
  • внутриигровой чат, не ограниченный стандартными фразами;
  • небольшие ограничения по ставке, которые можно снять в том числе за игровые деньги;
  • оптимизация под HD экраны.

Новым игрокам - первые 5 игр проигрыш по деньгам не засчитывается.

Для игры обязательно наличие аккаунта Google или Яндекс, чтобы авторизоваться на сервере.

Что нового в Расписной покер онлайн 1.57 для Android?
  • добавлена парная игра на 200коп.
  • для игры на ставку 100коп нужны 1000руб на счету и 1000 рейтинга
  • добавлены 5 смайлов
  • добавлены маленькие смайлы в общий чат
  • в эмуляторе можно набирать текст в чат с клавиатуры
  • личные сообщения теперь в виде переписки
  • предвыбор карты для хода
  • доп.ставки расширены
  • кнопка жалоба и отключение чата навсегда
Скриншоты Расписной покер онлайн:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 127
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарточные - Онлайн клиенты
 Программа Расписной покер онлайн отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Расписной покер онлайн

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