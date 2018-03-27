Мега калькулятор трейдера - удобный помощник для всех трейдеров, который автоматизирует некоторые рутинные операции и повысит эффективность торговли. Программа обладает большим функционалом, ненавязчиво располагается в системном трее и не отвлекает от основной работы.

Основные возможности программы:

Сравнение валютных пар по залогу и стоимости пункта - тут представлены основные кредитные плечи на 1 к 100, 500, 1000, 2000, сразу видно стоимость залога по каждой валютной паре. В скобках дана информация о том, сколько на депозит можно открыть позиций за один раз.

Помощник форекс - рассчитывается стоп лос, тэйк профит. Размер лота указывается в процентах от депозита.

Прогноз роста депозита - спланируйте рост депозита. Можно смотреть разницу выставления лота в процентах и постоянном лоте. Также узнайте, сколько надо сделок, чтобы дойти до цели.

Прогноз слива депозита - подсчитайте через сколько сделок Вы сольете депозит, если применять разные методы расчета лота.

Реальный расчет депозита - можно ввести процент прибыльных сделок. Благодаря этому разделу, Вы поймете как важно правильно оценивать и анализировать соотношение "риск/прибыль".

В общем, Мега калькулятор трейдера - это именно тот инструмент, который должен быть в арсенале каждого трейдера.