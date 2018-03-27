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Мега калькулятор трейдера для Windows

Мега калькулятор трейдера 1.5

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Описание Мега калькулятор трейдера 1.5Описание   Скачать Мега калькулятор трейдера 1.5СКАЧАТЬ (1,52 Мб) Скриншоты Мега калькулятор трейдера 1.5Скриншоты (5)   Статистика Мега калькулятор трейдера 1.5Статистика   Отзывы о Мега калькулятор трейдера 1.5Отзывы (1)  
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4.80 из 5, всего оценок - 15
  • Рейтинг программы - 4.80 из 5
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Мега калькулятор трейдера - удобный помощник для всех трейдеров, который автоматизирует некоторые рутинные операции и повысит эффективность торговли. Программа обладает большим функционалом, ненавязчиво располагается в системном трее и не отвлекает от основной работы.

Основные возможности программы:

  • Сравнение валютных пар по залогу и стоимости пункта - тут представлены основные кредитные плечи на 1 к 100, 500, 1000, 2000, сразу видно стоимость залога по каждой валютной паре. В скобках дана информация о том, сколько на депозит можно открыть позиций за один раз.
  • Помощник форекс - рассчитывается стоп лос, тэйк профит. Размер лота указывается в процентах от депозита.
  • Прогноз роста депозита - спланируйте рост депозита. Можно смотреть разницу выставления лота в процентах и постоянном лоте. Также узнайте, сколько надо сделок, чтобы дойти до цели.
  • Прогноз слива депозита - подсчитайте через сколько сделок Вы сольете депозит, если применять разные методы расчета лота.
  • Реальный расчет депозита - можно ввести процент прибыльных сделок. Благодаря этому разделу, Вы поймете как важно правильно оценивать и анализировать соотношение "риск/прибыль".

В общем, Мега калькулятор трейдера - это именно тот инструмент, который должен быть в арсенале каждого трейдера.

Скриншоты Мега калькулятор трейдера:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 494
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыForex
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Отзывы о программе Мега калькулятор трейдера

Алекс про Мега калькулятор трейдера 1.4 [28-06-2016]

Спасибо за программу, реально помогает. Только добавьте расчет прибыли в пунктах.
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