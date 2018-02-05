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Спокойной ночи для Android

Спокойной ночи 8.22.00.00 для Android

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Описание Спокойной ночи 8.22.00.00 для AndroidОписание   Скачать Спокойной ночи 8.22.00.00 для AndroidСКАЧАТЬ (43,21 Мб) Скриншоты Спокойной ночи 8.22.00.00 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Спокойной ночи 8.22.00.00 для AndroidСтатистика   Отзывы о Спокойной ночи 8.22.00.00 для AndroidОтзывы (0)  
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Спокойной ночи - бесплатная обучающая игра для детей дошкольного возраста, которая позволяет ребенку выработать полезные привычки перед сном, а также научиться заботиться о ближних и уметь ставить себя на место другого человека.

Поздняя ночь, а в маленькой деревне чудовищ еще горят огни. Необходимо найти к каждому свой подход и уложить их спать, например многоглазое чудовище не может уснуть, потому что светлячки сверкают слишком ярко, комары не оставляют в покое маленького снежка, а в доме маленького ушка слишком много шума.

Что нового в Спокойной ночи 8.22.00.00 для Android?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты Спокойной ночи:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский, Китайскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)1 / 479
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Обучающий софт
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Отзывы о программе Спокойной ночи

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