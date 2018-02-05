Спокойной ночи - бесплатная обучающая игра для детей дошкольного возраста, которая позволяет ребенку выработать полезные привычки перед сном, а также научиться заботиться о ближних и уметь ставить себя на место другого человека.

Поздняя ночь, а в маленькой деревне чудовищ еще горят огни. Необходимо найти к каждому свой подход и уложить их спать, например многоглазое чудовище не может уснуть, потому что светлячки сверкают слишком ярко, комары не оставляют в покое маленького снежка, а в доме маленького ушка слишком много шума.