Boxcryptor для Android

Boxcryptor 2.64.591 для Android

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Описание Boxcryptor 2.64.591 для AndroidОписание   Скачать Boxcryptor 2.64.591 для AndroidСКАЧАТЬ (28,82 Мб) Скриншоты Boxcryptor 2.64.591 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика Boxcryptor 2.64.591 для AndroidСтатистика   Отзывы о Boxcryptor 2.64.591 для AndroidОтзывы (0)  
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Boxcryptor - отличное и весьма полезное приложение для Android-устройств для шифрования данных, размещаемых на разнообразных облачных хранилищах.

Список поддерживаемых ресурсов огромен, среди которых есть конечно и самые популярные - Dropbox, Google Drive, SkyDrive, Box, SugarSync, Yandex Disk. Кроме того, можно подключать и хранилища со стандартом WebDAV - Cubby, Strato HiDrive, CloudSafe и другие. Таким образом, теперь для вас доступны все преимущества хранения данных в облаке и при этом можно не опасаться за утечку важной и конфиденциальной информации.

Приложение Boxcryptor создает на вашем устройстве специальный раздел, в котором и происходит шифрование отдельных файлов с использование алгоритмов AES-256 и RSA. Поэтому все ваши файлы отправляются на облако уже в защищенном виде, так что можете быть уверенными, что и "по дороге" на хранилище ничего с ними не случится.

Что нового в Boxcryptor 2.64.591 для Android?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты Boxcryptor:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 267
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШифровка, дешифровка - Синхронизация
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Отзывы о программе Boxcryptor

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