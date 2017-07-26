Boxcryptor - отличное и весьма полезное приложение для Android-устройств для шифрования данных, размещаемых на разнообразных облачных хранилищах.

Список поддерживаемых ресурсов огромен, среди которых есть конечно и самые популярные - Dropbox, Google Drive, SkyDrive, Box, SugarSync, Yandex Disk. Кроме того, можно подключать и хранилища со стандартом WebDAV - Cubby, Strato HiDrive, CloudSafe и другие. Таким образом, теперь для вас доступны все преимущества хранения данных в облаке и при этом можно не опасаться за утечку важной и конфиденциальной информации.

Приложение Boxcryptor создает на вашем устройстве специальный раздел, в котором и происходит шифрование отдельных файлов с использование алгоритмов AES-256 и RSA. Поэтому все ваши файлы отправляются на облако уже в защищенном виде, так что можете быть уверенными, что и "по дороге" на хранилище ничего с ними не случится.