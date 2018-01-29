Jewel Journey 1.5.0.0 Jewel Journey - красочная игра, в которой необходимо собирать в одни непрерывный рад по три и более цветных камней одного вида. В каждом уровне для решения задачи 4 фото 1 слово 15.9.23.1 4 фото 1 слово - отгадайте слово, объединяющее четыре фотографии. В этом приложении все слова поделены на категории (спорт, музыка, кино и т.д.). За верно угаданное Поиск слова 1.0.0.3 Поиск слова - вариант известной игры, в которой необходимо искать заданные слова вреди массива казалось бы случайно разбросанных букв русского алфавита. Они

Сокровища пиратов 2015.1228.1432.0 Pirate Treasures - ставшая уже классической игра в стиле 3-в-ряд. Грозные, но симпатичные пираты охотятся за сокровищами на экзотических островах Карибского моря. Филворды: поиск слов 1.1.0.47 Филворды: поиск слов - замечательная логическая игра для любителей головоломок со словами и буквами. На игровом поле квадратной форы расположены буквы, которые нужно Найди кота 1.0.0.2 Найди кота - интересная головоломка, в которой нужно искать котов на самых разных картинках. Это вольно сложно, так как усатые-полосатые умело маскируются. За