Jewel Journey 1.5.0.0
Jewel Journey - красочная игра, в которой необходимо собирать в одни непрерывный рад по три и более цветных камней одного вида. В каждом уровне для решения задачи
4 фото 1 слово 15.9.23.1
4 фото 1 слово - отгадайте слово, объединяющее четыре фотографии. В этом приложении все слова поделены на категории (спорт, музыка, кино и т.д.). За верно угаданное
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Поиск слова - вариант известной игры, в которой необходимо искать заданные слова вреди массива казалось бы случайно разбросанных букв русского алфавита. Они
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Pirate Treasures - ставшая уже классической игра в стиле 3-в-ряд. Грозные, но симпатичные пираты охотятся за сокровищами на экзотических островах Карибского моря.
Филворды: поиск слов 1.1.0.47
Филворды: поиск слов - замечательная логическая игра для любителей головоломок со словами и буквами. На игровом поле квадратной форы расположены буквы, которые нужно
Найди кота 1.0.0.2
Найди кота - интересная головоломка, в которой нужно искать котов на самых разных картинках. Это вольно сложно, так как усатые-полосатые умело маскируются. За