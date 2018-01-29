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Золушка. Звездопад для Windows Phone

Золушка. Звездопад 1.8.0.1

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Описание Золушка. Звездопад 1.8.0.1Описание   Скачать Золушка. Звездопад 1.8.0.1СКАЧАТЬ (243,02 Мб) Скриншоты Золушка. Звездопад 1.8.0.1Скриншоты (5)   Статистика Золушка. Звездопад 1.8.0.1Статистика   Отзывы о Золушка. Звездопад 1.8.0.1Отзывы (0)  
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3.40 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 3.40 из 5
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Золушка. Звездопад — красочная и динамичная игра по мотивам знаменитой сказки. Собирайте непрерывные ряды цветных алмазов чтобы открывать дополнительные возможности и магию. Красивые эффекты никого не оставят равнодушным.

Более сотни разнообразных уровней от создателей таких популярных игр, как Холодное сердце. Звездопад и Малефисента. Звездопад дадут возможность пройти волшебный путь юной Эллы. Вы сможете использовать помощь ее друзей Жаклин и Гаса, а также волшебных бабочек.

Скриншоты Золушка. Звездопад:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows Phone 10 Mobile, 8.1 Blue, 8 Apollo
Интерфейс Английский, Русский, Испанскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 441
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки - Логические
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Отзывы о программе Золушка. Звездопад

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