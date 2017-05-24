ExaHotel для Windows

ExaHotel 4.52

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание ExaHotel 4.52Описание   Скачать ExaHotel 4.52СКАЧАТЬ (4,4 Мб) Скриншоты ExaHotel 4.52Скриншоты (4)   Статистика ExaHotel 4.52Статистика   Отзывы о ExaHotel 4.52Отзывы (6)  
Оцените программу!
4.30 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.30 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ExaHotel - программа для автоматизации работы небольших гостиниц, отелей, гостевых домов, включающая в себя управление, администрирование, автоматический расчет и многое другое. Это база данных, содержащая в себе всю информацию о номерах, гостях, услугах, контрагентах и не только это в режиме реального времени, онлайн, из любой точки мира, где есть интернет. Программа связывает руководителя, администратора, бухгалтера и других сотрудников, обеспечивая всех нужной, точной и своевременной информацией.

Основные возможности ExaHotel:

  • Максимально быстрое и удобное добавление заказов (резервирование номеров, проживание)
  • Работа всех сотрудников онлайн (или с последней локальной копией в случае отсутствия интернета)
  • Учетные записи пользователей программы с персональной настройкой доступа к конкретным данным
  • Подробная аналитика
  • Автоматизированный расчет проживания и всех дополнительных услуг
  • Касса - учет движения средств
  • Модуль Интернет-бронирование
  • Модуль Парковка с автоматическим присваиванием мест
  • Модуль Ресурсы с отдельной почасовой сводкой (шахматкой)
  • Быстрое выставление счетов
  • Работа с контрагентами
  • Возможность прикрепить электронные документы к большинству записей базы данных (например, хранить отсканированные копии документов гостей и т.д.)
  • Печать любой таблицы
  • Удобные быстрые фильтры таблиц: по датам, по номерам, по инвентарю и др.
  • Массовая рассылка SMS всем сотрудникам
  • Журнал работы пользователей
Скриншоты ExaHotel:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 950 руб.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 980
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВедение дел
ТОП-сегодня раздела "Ведение дел"
 

Microsoft Office 2010 (для дома и бизнеса)

Microsoft Office для дома и бизнеса 2010 - набор важнейших приложений, необходимых для управления малым бизнесом и работы на дому

Регистрация документов организации 4.2

Регистрация документов организации - программа предназначена для регистрации и ведения входящей, исходящей корреспонденции и внутренних документов (приказов,

Мои продажи 2.0

Мои продажи - бесплатная программа для учета продаж и товаров. Предназначена для розничных торговых точек, которые работают по "упрощенке"

Окна.NET 2.8

Окна.NET - простая и удобная программа для расчета окон из ПВХ. Позволяет автоматизировать рабочие процессы расчета конструкций и организовать оперативное

Quick Sales Free 2.0.1.32

Quick Sales – это программа для ведения клиентской базы на одном компьютере. Это своего рода «органайзер» для работы с клиентами

Контроль исполнения поручений 5.6

Контроль исполнения поручений - это простой инструмент для регистрации и контроля исполнения выданных поручений. Обладает рядом дополнительных возможностей,

скачать Adguard

Отзывы о программе ExaHotel

Прибрежный человек про ExaHotel 2.60 / 2.05 free [24-05-2017]

За каждую важную функцию приходится платить отдельно.
В результате начальная стоимость программы увеличивается в разы.
В каждом окне поля набросаны, как придется, отчего окна больше раза в 1,5, чем могут быть, и с ними трудно работать на маленьких экранах. Такая же проблема со шрифтами, где-то они большого размера, где-то маленького.
Судя по здешним отзывам, их писал один и тот же человек, наверное, сам программист.
| | Ответить

ГОСТЕВОЙ ДОМ БРИЗ про ExaHotel 1.41 [21-10-2015]

Ваша программа Exahotel очень оказалась для нас удобная. Спасибо ВАМ!!
1 | 1 | Ответить

Luxx про ExaHotel 1.41 [10-06-2015]

прочитал описание на сайте, на первый взгляд понравилась. вроде все нужное есть.
не понятно только можно ли связать с бронированием с сайта.
скачаю, позже опишу подробнее
| | Ответить

я про ExaHotel 1.41 [07-05-2015]

Используем эту простую и удобную программу в аренду, что неимовепно удобно
2 | | Ответить

Валерий про ExaHotel 1.41 [17-04-2015]

Специально нашел эту программу в каталоге, чтобы выразить благодарность. Ребята - молодцы! Раньше у нас стояла I**** s***, но мы с ней намучились, а сейчас, извините за выражение, писаемся кипятком! Удобно, просто, легко, красиво, даже не думал, что может быть все так наглядно. В общем, спасибо большое за то, что есть такая программа!
1 | | Ответить

Читать все отзывы (6) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 