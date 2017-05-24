ExaHotel - программа для автоматизации работы небольших гостиниц, отелей, гостевых домов, включающая в себя управление, администрирование, автоматический расчет и многое другое. Это база данных, содержащая в себе всю информацию о номерах, гостях, услугах, контрагентах и не только это в режиме реального времени, онлайн, из любой точки мира, где есть интернет. Программа связывает руководителя, администратора, бухгалтера и других сотрудников, обеспечивая всех нужной, точной и своевременной информацией.
Основные возможности ExaHotel:
Максимально быстрое и удобное добавление заказов (резервирование номеров, проживание)
Работа всех сотрудников онлайн (или с последней локальной копией в случае отсутствия интернета)
Учетные записи пользователей программы с персональной настройкой доступа к конкретным данным
Подробная аналитика
Автоматизированный расчет проживания и всех дополнительных услуг
Касса - учет движения средств
Модуль Интернет-бронирование
Модуль Парковка с автоматическим присваиванием мест
Модуль Ресурсы с отдельной почасовой сводкой (шахматкой)
Быстрое выставление счетов
Работа с контрагентами
Возможность прикрепить электронные документы к большинству записей базы данных (например, хранить отсканированные копии документов гостей и т.д.)
Печать любой таблицы
Удобные быстрые фильтры таблиц: по датам, по номерам, по инвентарю и др.
Контроль исполнения поручений - это простой инструмент для регистрации и контроля исполнения выданных поручений. Обладает рядом дополнительных возможностей,
Отзывы о программе ExaHotel
Прибрежный человек про ExaHotel 2.60 / 2.05 free [24-05-2017]
За каждую важную функцию приходится платить отдельно.
В результате начальная стоимость программы увеличивается в разы.
В каждом окне поля набросаны, как придется, отчего окна больше раза в 1,5, чем могут быть, и с ними трудно работать на маленьких экранах. Такая же проблема со шрифтами, где-то они большого размера, где-то маленького.
Судя по здешним отзывам, их писал один и тот же человек, наверное, сам программист. | | Ответить
ГОСТЕВОЙ ДОМ БРИЗ про ExaHotel 1.41 [21-10-2015]
Ваша программа Exahotel очень оказалась для нас удобная. Спасибо ВАМ!! 1 | 1 | Ответить
Luxx про ExaHotel 1.41 [10-06-2015]
прочитал описание на сайте, на первый взгляд понравилась. вроде все нужное есть.
не понятно только можно ли связать с бронированием с сайта.
скачаю, позже опишу подробнее | | Ответить
я про ExaHotel 1.41 [07-05-2015]
Используем эту простую и удобную программу в аренду, что неимовепно удобно 2 | | Ответить
Валерий про ExaHotel 1.41 [17-04-2015]
Специально нашел эту программу в каталоге, чтобы выразить благодарность. Ребята - молодцы! Раньше у нас стояла I**** s***, но мы с ней намучились, а сейчас, извините за выражение, писаемся кипятком! Удобно, просто, легко, красиво, даже не думал, что может быть все так наглядно. В общем, спасибо большое за то, что есть такая программа! 1 | | Ответить