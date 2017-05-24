ExaHotel - программа для автоматизации работы небольших гостиниц, отелей, гостевых домов, включающая в себя управление, администрирование, автоматический расчет и многое другое. Это база данных, содержащая в себе всю информацию о номерах, гостях, услугах, контрагентах и не только это в режиме реального времени, онлайн, из любой точки мира, где есть интернет. Программа связывает руководителя, администратора, бухгалтера и других сотрудников, обеспечивая всех нужной, точной и своевременной информацией.

Quick Sales – это программа для ведения клиентской базы на одном компьютере. Это своего рода «органайзер» для работы с клиентами

Мои продажи - бесплатная программа для учета продаж и товаров. Предназначена для розничных торговых точек, которые работают по "упрощенке"

Microsoft Office для дома и бизнеса 2010 - набор важнейших приложений, необходимых для управления малым бизнесом и работы на дому