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ARC Welder для Windows

ARC Welder 54.5021.629.0 для Google Chrome

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Описание ARC Welder 54.5021.629.0 для Google ChromeОписание   Скачать ARC Welder 54.5021.629.0 для Google ChromeСКАЧАТЬ (12,48 Мб) Скриншоты ARC Welder 54.5021.629.0 для Google ChromeСкриншоты (7)   Статистика ARC Welder 54.5021.629.0 для Google ChromeСтатистика   Отзывы о ARC Welder 54.5021.629.0 для Google ChromeОтзывы (0)  
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3.89 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 3.89 из 5
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ARC Welder - расширение для браузера Google Chrome, с помощью которого разработчики приложений для ОС Andriod могут тестировать свои наработки прямо в этом web-обозревателе. Однако также и любой пользователь имеет возможность воспользоваться "услугами" этого дополнения, запуская многие готовые популярные Android-приложения прямо в Google Chrome на Windows, Mac OS X, Linux и других операционках.

Особых настроек ARC Welder не требует: установите это расширение и после запуска нажмите на плюсик рядом с надписью "Add your APK". Укажите apk-файл Android-приложения на своем ПК и немного подождите пока оно распакуется и запустится. Стоит отметить, что ARC Welder работает пока что только с архивами apk - магазин Google Play не поддерживается.

Из других особенностей можно выделить режим отображения Android-программы (портретный или ландшафтный), адаптацию для планшета или смартфона, доступность буфера обмена.

Расширение ARC Welder находится в активном тестировании и может не поддерживать некоторые приложения, однако проект динамично развивается, так что со временем некорректная работа отдельных Android-программ будет отлажена.

Скриншоты ARC Welder:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)13 / 9 162
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭмуляторы - Утилиты к браузерам

Отзывы о программе ARC Welder

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