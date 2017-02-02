ARC Welder - расширение для браузера Google Chrome, с помощью которого разработчики приложений для ОС Andriod могут тестировать свои наработки прямо в этом web-обозревателе. Однако также и любой пользователь имеет возможность воспользоваться "услугами" этого дополнения, запуская многие готовые популярные Android-приложения прямо в Google Chrome на Windows, Mac OS X, Linux и других операционках.

Особых настроек ARC Welder не требует: установите это расширение и после запуска нажмите на плюсик рядом с надписью "Add your APK". Укажите apk-файл Android-приложения на своем ПК и немного подождите пока оно распакуется и запустится. Стоит отметить, что ARC Welder работает пока что только с архивами apk - магазин Google Play не поддерживается.

Из других особенностей можно выделить режим отображения Android-программы (портретный или ландшафтный), адаптацию для планшета или смартфона, доступность буфера обмена.

Расширение ARC Welder находится в активном тестировании и может не поддерживать некоторые приложения, однако проект динамично развивается, так что со временем некорректная работа отдельных Android-программ будет отлажена.