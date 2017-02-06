Программы для Android » Графика » Редакторы » Настройка обоев 1.4.2 для Android
Настройка обоев для Android

Настройка обоев 1.4.2 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Настройка обоев 1.4.2 для AndroidОписание   Скачать Настройка обоев 1.4.2 для AndroidСКАЧАТЬ (4 Мб) Скриншоты Настройка обоев 1.4.2 для AndroidСкриншоты (12)   Статистика Настройка обоев 1.4.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Настройка обоев 1.4.2 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Настройка обоев - приложение для создания и установки своих собственных обоев рабочего стола устройств на базе ОС Android. Программа достаточно удобна и проста в работе, позволяя заранее узнать как ваши обои будут выглядеть еще на момент редактирования изображений.

В приложении есть 3 основные закладки: для обработки отдельной картинки, для управления цветом и для создания коллажа. Для обоев вы можете использовать любые изображения и фотографии на своем устройстве. Из функций редактирования присутствует обрезка, установка границ, направление размещения (горизонтально, вертикально). Кроме того, предлагается несколько вариантов исполнения картинки уже в качестве обоев, а вы можете выбрать наиболее подходящую.

В мастере коллажей для вас доступно сделать фрагмент обоев из нескольких картинок. Здесь вы можете использовать один из множества шаблонов размещения картинок, при необходимости менять их границы и пропорции, применять фоновые рисунки и рамки, написать произвольный текст.

В целом, приложение Настройка обоев позволит вам проявить свои творческие навыки и воплотить в реальность оригинальные задумки, создавая индивидуальные и неповторимые обои для рабочего стола Android.

Скриншоты Настройка обоев:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3 220
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Создание заставок

Отзывы о программе Настройка обоев

Admin

Отзывов о программе Настройка обоев 1.4.2 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Герои Стихий

Temple Run 2

SoundHound

X-plore

BlaBlaCar

AIMP

GPS status

World of Tanks Blitz

GMJ

Pushbullet

RAR

Gismeteo lite

FBReader

Angry Birds

Avast Mobile Security & Antivirus

Фотосканер

Fruit Nibblers

Inbox

Burn the Rope

Battery Doctor

 
 