Настройка обоев - приложение для создания и установки своих собственных обоев рабочего стола устройств на базе ОС Android. Программа достаточно удобна и проста в работе, позволяя заранее узнать как ваши обои будут выглядеть еще на момент редактирования изображений.

В приложении есть 3 основные закладки: для обработки отдельной картинки, для управления цветом и для создания коллажа. Для обоев вы можете использовать любые изображения и фотографии на своем устройстве. Из функций редактирования присутствует обрезка, установка границ, направление размещения (горизонтально, вертикально). Кроме того, предлагается несколько вариантов исполнения картинки уже в качестве обоев, а вы можете выбрать наиболее подходящую.

В мастере коллажей для вас доступно сделать фрагмент обоев из нескольких картинок. Здесь вы можете использовать один из множества шаблонов размещения картинок, при необходимости менять их границы и пропорции, применять фоновые рисунки и рамки, написать произвольный текст.

В целом, приложение Настройка обоев позволит вам проявить свои творческие навыки и воплотить в реальность оригинальные задумки, создавая индивидуальные и неповторимые обои для рабочего стола Android.