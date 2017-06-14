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Рыбацкие узлы Lite для Android

Рыбацкие узлы Lite 5.17.0418.01 для Android

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Описание Рыбацкие узлы Lite 5.17.0418.01 для AndroidОписание   Скачать Рыбацкие узлы Lite 5.17.0418.01 для AndroidСКАЧАТЬ (21,46 Мб) Скриншоты Рыбацкие узлы Lite 5.17.0418.01 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Рыбацкие узлы Lite 5.17.0418.01 для AndroidСтатистика   Отзывы о Рыбацкие узлы Lite 5.17.0418.01 для AndroidОтзывы (0)  
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Рыбацкие узлы Lite - полезное приложение для всех любителей рыбалки, с помощью которого можно узнать как надо вязать узлы, и в каком случае надо использовать конкретный узел.

Присутствуют подробные описания узлов для связывания двух лесок, привязывания поводков, узлы для привязывания больших и малых крючков, воблеров, блесен, вертлюжков, связывания шнура и лески др., причем все указанные способы содержат 3D-схемы готового узла и иллюстрации всех этапов завязывания. Также приведены описания свойств узлов, оценка спижения прочности для каждого узла и рекомендации по видам рыболовных лесок.

Что нового в Рыбацкие узлы Lite 5.17.0418.01 для Android?
  • обновление дизайна.
  • добавлены описания.
  • новые видео.
Скриншоты Рыбацкие узлы Lite:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 677
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Рыбацкие узлы Lite

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