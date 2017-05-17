GetFoldersize для Windows

GetFoldersize 3.1.24

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Описание GetFoldersize 3.1.24Описание   Скачать GetFoldersize 3.1.24СКАЧАТЬ (5,41 Мб) Скриншоты GetFoldersize 3.1.24Скриншоты (3)   Статистика GetFoldersize 3.1.24Статистика   Отзывы о GetFoldersize 3.1.24Отзывы (0)  
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GetFoldersize - инструмент для определения размера дисков и директорий (в том числе и вложенных) на Вашем компьютере. Программа удобна, когда жесткий диск уже практически заполнен информацией, но Вы не можете определить, что "весит" больше всего. Запустив сканирование диска (можно отдельной папки), уже буквально через минуту перед Вами будет подробная раскладка с данными о папках: размер (в Кб, Мб, Гб - как укажете), процентное соотношение от общего, количество файлов, количество подпапок и другие данные. Так Вы сможете принять решение от чего стоит избавиться на диске для увеличения свободного пространства.

Если кликните правой кнопкой по любой папке, то откроется контекстное меню, где доступны все функции проводника Windows - открыть, копировать, удалить, вырезать, запустить, переименовать и т.д. В целом, все достаточно информативно и удобно.

Основные особенности GetFoldersize:

  • Определение размера папок (в т.ч. вложенных) на жестких дисках, CD/DVD-дисках, сетевых хранилищах.
  • Быстрый алгоритм сканирования
  • Сканирование неограниченного количества файлов и папок, содержащих также и символы Unicode.
  • Отображение количества файлов и папок.
  • Отображение размера можно установить в байтах, килобайтах, мегабайтах и гигабайтах.
  • Печать древа папок или сохранение в текстовый файл.

Стоит отметить, что GetFoldersize имеет русскую локализацию, но выполнена она достаточно "криво", не позволяя читать названия всех колонок.

Что нового в GetFoldersize 3.1.24?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты GetFoldersize:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 000
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов
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Отзывы о программе GetFoldersize

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