GetFoldersize - инструмент для определения размера дисков и директорий (в том числе и вложенных) на Вашем компьютере. Программа удобна, когда жесткий диск уже практически заполнен информацией, но Вы не можете определить, что "весит" больше всего. Запустив сканирование диска (можно отдельной папки), уже буквально через минуту перед Вами будет подробная раскладка с данными о папках: размер (в Кб, Мб, Гб - как укажете), процентное соотношение от общего, количество файлов, количество подпапок и другие данные. Так Вы сможете принять решение от чего стоит избавиться на диске для увеличения свободного пространства.

Если кликните правой кнопкой по любой папке, то откроется контекстное меню, где доступны все функции проводника Windows - открыть, копировать, удалить, вырезать, запустить, переименовать и т.д. В целом, все достаточно информативно и удобно.

Основные особенности GetFoldersize:

Определение размера папок (в т.ч. вложенных) на жестких дисках, CD/DVD-дисках, сетевых хранилищах.

Быстрый алгоритм сканирования

Сканирование неограниченного количества файлов и папок, содержащих также и символы Unicode.

Отображение количества файлов и папок.

Отображение размера можно установить в байтах, килобайтах, мегабайтах и гигабайтах.

Печать древа папок или сохранение в текстовый файл.

Стоит отметить, что GetFoldersize имеет русскую локализацию, но выполнена она достаточно "криво", не позволяя читать названия всех колонок.