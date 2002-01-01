Kiosk Software 2.8.3 Описание СКАЧАТЬ ( 62,45 Мб) Скриншоты (16) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Kiosk Software - программа для блокировки вашего публичного компьютера. Обеспечивает безопасный доступ к вашему сайту или приложению. Простой в использовании продукт, экономит время и деньги, а также обеспечивает защиту ваших контент-киосков. Программа предотвращает взлом за счет ограничения доступа к системе, дискам, папкам или программам в зависимости от ваших настроек. Блокирует системные клавиши, такие как Ctrl+Alt+Del и заменяет системную оболочку для максимальной защиты. Особенности приложения: Безопасный браузер удаляет стандартные меню браузера, блокирует загрузку файлов и всплывающие окна, ограничивает доступ к указанным URL-адресам, блокирует нежелательный контент и веб-сайты. С ним вам доступна настройка тем стартовых страниц с многоязычной поддержкой, а также виртуальная клавиатура для поддержки сенсорного экрана.

Приложения Internet Kiosk Software, Secure Browser и Digital Signage превратят ваш компьютер в контент-киоск самообслуживания.

Модуль Payment Station поможет вам принимать платежи ваших клиентов используя считыватели кредитных карт, монето- и купюроприемники.

Интеграция с WiFi HotSpot позволяет предоставлять доступ к WiFi-сетям. Использование вашего сайта, приложения или доступ к интернету могут быть платными или бесплатными услугами. Это увеличит ваш доход и качество услуг при использовании одного и того же аппаратного обеспечения. Экономьте на пропускной способности и повысьте безопасность путем отключения загрузки файлов, всплывающих окон, Java, ActiveX и скриптов.

Комбинируйте видео, изображения, веб-страницы и флэш-анимации в уведомлениях и объявлениях. Выберите один из доступных форматов разделения экрана на 2, 3 или 4 части с разной конфигурацией и содержанием.

Обслуживание и поддержка системы осуществляются без необходимости посещать объект. Используйте удаленный доступ для настройки приложений, устранения неполадок, выполнения обновлений, поддержки пользователей и мониторинга подозрительных действий. Отзывы о программе Kiosk Software Admin Отзывов о программе Kiosk Software 2.8.3 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв