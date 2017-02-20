Privacy Drive для Windows

Privacy Drive 3.7

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Описание Privacy Drive 3.7Описание   Скачать Privacy Drive 3.7СКАЧАТЬ (1,39 Мб) Скриншоты Privacy Drive 3.7Скриншоты (7)   Статистика Privacy Drive 3.7Статистика   Отзывы о Privacy Drive 3.7Отзывы (0)  
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Privacy Drive - мощный инструмент для создания защищенных виртуальных дисков на компьютере, где можно безопасно хранить важные приватные и конфиденциальные данные. Что бы Вы не захотели спрятать от посторонних глаз (фотографии, видео, картинки, документы, электронные таблицы или даже целые папки), все будет надежно скрыто и зашифровано в новом личном диске, несанкционированный доступ к которому закрыт.

Приложение не имеет русской локализации, но работать с программой просто благодаря интуитивно понятному интерфейсу. После запуска приложения Вы увидите все Ваши доступные жесткие и съемные диски с круговой диаграммой о свободном и занятом пространстве. Выберите тот диск, на котором будет создаваться виртуальный раздел. Дайте название Вашему диску, укажите его размер, при необходимости внесите пояснительное описание и придумайте надежный пароль. В дополнительных настройках можно задать букву диска, его тип (жесткий или съемный), а также алгоритм шифрования (AES-128, AES-256, Twofish-128, Twofish-256) и хэш-алгоритм. Вот и все - у Вас появился новый виртуальный раздел, куда поместите Вашу приватную информацию. Чтобы скрыть диск, надо в меню программы выбрать опцию Dismount, и он просто исчезнет.

Использование современных надежных алгоритмов шифрования делает практически невозможным извлечь данные из защищенного диска без ввода правильного пароля, так что можете не переживать за надежное хранение данных.

Удобно, что таким виртуальным диском в формате .pdv можно делиться, копировать, отправлять по электронной почте, размещать на облачных хранилищах и т.д., что позволяет воспользоваться конфиденциальными данными и информацией в любом месте с доступом в интернет без риска потери или кражи данных.

Что нового в Privacy Drive 3.7?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены мелкие ошибки
Скриншоты Privacy Drive:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Ограничение в работе программыневозможно установить свой пароль
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 142
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШифрование - другое
 Вирусов нет в Privacy Drive 3.1.2.1056 (15 Январь 2016)

Отзывы о программе Privacy Drive

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