MvSysInfo - компактная портативная (не требующая установки) утилита, которая собирает базовую информацию о компьютере и имеющемся "железе", а потом отображает ее в лаконичном и компактном окошке.

Тут Вы узнаете имя компьютера, марку процессора и материнской платы, доступную оперативную память, размер жестких и съемных дисков, тип оптических и виртуальных DVD-приводов, видеокарту, звуковые устройства, сетевые адаптеры, используемую операционную систему и др. Интересно, что в конце списка есть общий индекс производительности, по которому Вы можете оценить функциональные возможности свое машины.

Вся полученная информация может быть экспортирована в текстовый или Excel-файл.