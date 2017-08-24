MvSysInfo для Windows

MvSysInfo 1.5

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Описание MvSysInfo 1.5Описание   Скачать MvSysInfo 1.5СКАЧАТЬ (404 Кб) Скриншоты MvSysInfo 1.5Скриншоты (3)   Статистика MvSysInfo 1.5Статистика   Отзывы о MvSysInfo 1.5Отзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 7
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MvSysInfo - компактная портативная (не требующая установки) утилита, которая собирает базовую информацию о компьютере и имеющемся "железе", а потом отображает ее в лаконичном и компактном окошке.

Тут Вы узнаете имя компьютера, марку процессора и материнской платы, доступную оперативную память, размер жестких и съемных дисков, тип оптических и виртуальных DVD-приводов, видеокарту, звуковые устройства, сетевые адаптеры, используемую операционную систему и др. Интересно, что в конце списка есть общий индекс производительности, по которому Вы можете оценить функциональные возможности свое машины.

Вся полученная информация может быть экспортирована в текстовый или Excel-файл.

Что нового в MvSysInfo 1.5?
  • Исправлены замеченные ошибки и реализована 64-разрядная версия
Скриншоты MvSysInfo:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 1 648
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты - Мониторинг
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Отзывы о программе MvSysInfo

Sergey про MvSysInfo 1.3 [14-10-2015]

Просто и "по делу". Да еще как-то картинку юзера из аккаунта достает.
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