AKVIS Points - программа для художественной обработки изображений, позволяющая преобразовать обычные фотографии в картины в стиле пуантилизм. Пуантилизм - это особая техника рисования, которая характеризуется наложением красок раздельными четкими мазками в виде точек или пятен. Сложный цветовой тон разлагается на отдельные цвета, которые фиксируются на полотне точечными мазками в расчете на их оптическое смешение при зрительном восприятии картины.

Теперь использовать выразительную и живописную технику пуантилизма можно прямо на экране своего компьютера с помощью AKVIS Points - создавайте в стиле пуантилистов великолепные произведения искусства и картины, которые выполнены яркими красками и наполнены светом и воздухом.

В программу AKVIS Points уже включены готовые пресеты, которые значительно облегчают Вашу работу. При этом реализована возможность создавать свои пресеты, сохраняя любимые комбинации настроек. В качестве фона используется как плоский лист бумаги, так и рельефная поверхность, что делает результат еще более впечатляющим и реалистичным. На полотно Вы можете добавить произвольный текст или водяной знак - подпись автора, название, логотип и т.д.

Поддерживается пакетная обработка файлов, т.е. возможно преобразование нескольких изображений в автоматическом режиме с одинаковыми настройками эффекта. Это особенно удобно для создания рисунков в едином стиле, когда Вы готовите картинки для альбома, сайта, блога и др.