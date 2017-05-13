AKVIS Points для Windows

AKVIS Points 3.1

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Описание AKVIS Points 3.1Описание   Скачать AKVIS Points 3.1СКАЧАТЬ (72,97 Мб) Скриншоты AKVIS Points 3.1Скриншоты (6)   Статистика AKVIS Points 3.1Статистика   Отзывы о AKVIS Points 3.1Отзывы (0)  
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AKVIS Points - программа для художественной обработки изображений, позволяющая преобразовать обычные фотографии в картины в стиле пуантилизм. Пуантилизм - это особая техника рисования, которая характеризуется наложением красок раздельными четкими мазками в виде точек или пятен. Сложный цветовой тон разлагается на отдельные цвета, которые фиксируются на полотне точечными мазками в расчете на их оптическое смешение при зрительном восприятии картины.

Теперь использовать выразительную и живописную технику пуантилизма можно прямо на экране своего компьютера с помощью AKVIS Points - создавайте в стиле пуантилистов великолепные произведения искусства и картины, которые выполнены яркими красками и наполнены светом и воздухом.

В программу AKVIS Points уже включены готовые пресеты, которые значительно облегчают Вашу работу. При этом реализована возможность создавать свои пресеты, сохраняя любимые комбинации настроек. В качестве фона используется как плоский лист бумаги, так и рельефная поверхность, что делает результат еще более впечатляющим и реалистичным. На полотно Вы можете добавить произвольный текст или водяной знак - подпись автора, название, логотип и т.д.

Поддерживается пакетная обработка файлов, т.е. возможно преобразование нескольких изображений в автоматическом режиме с одинаковыми настройками эффекта. Это особенно удобно для создания рисунков в едином стиле, когда Вы готовите картинки для альбома, сайта, блога и др.

Скриншоты AKVIS Points:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $49.00
Ограничение в работе программы10 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 701
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе AKVIS Points

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