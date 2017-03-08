UC Browser для Windows

UC Browser 6.1.2015.1007

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Описание UC Browser 6.1.2015.1007Описание   Скачать UC Browser 6.1.2015.1007СКАЧАТЬ (1,22 Мб) Скриншоты UC Browser 6.1.2015.1007Скриншоты (11)   Статистика UC Browser 6.1.2015.1007Статистика   Отзывы о UC Browser 6.1.2015.1007Отзывы (35)  
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3.79 из 5, всего оценок - 137
  • Рейтинг программы - 3.79 из 5
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UC Browser для ПК - версия популярного мобильного браузера для настольных компьютеров под управлением ОС Windows. Этот web-обозреватель использует в работе 2 движка - Chromium (Google Chrome) и Trident (Internet Explorer), позволяя при необходимости быстро переключаться между ними.

Что сразу бросается в глаза, так это стильный дизайн web-обозревателя и быстрая скорость открытия страниц, что, пожалуй, главное в работе любого браузера. Удобно, этот web-обозреватель полностью настраивается на индивидуальные предпочтения пользователя: реализовано несколько графических оболочек, удобное добавление сайтов в закладки и навигация по ним, импорт закладок из других браузеров на ПК, быстрый выбор и смена поисковой системы и т.д. Для полноты картины следует указать, что браузер полностью поддерживает расширения и плагины от Google Сhrome, которые можно установить из магазина дополнений, а кроме этого имеет и собственный магазин расширений.

Из других возможностей стоит выделить настройку жестов мышки и горячих клавиш для быстрого управления браузером и вызова часто используемых операций, встроенную блокировку рекламы, использование режима "Инкогнито" (не сохраняется история, поисковые запросы, куки), режим непрерывного просмотра (автоматически открывается следующая страница темы, когда предыдущая пролистана до конца). Тем, кто пользуется этот браузер на мобильных платформах, пригодится функция синхронизации настроек и закладок (нужна учетная запись).

В общем, UC Browser для ПК весьма неплохая альтернатива самым популярным браузерам, который обладает всем необходимым функционалом и настройками для удобного, быстрого и безопасного серфинга в интернете.

Что нового в UC Browser 6.1.2015.1007?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты UC Browser:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 29 418
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры

Отзывы о программе UC Browser

Viktor про UC Browser 5.7.15533.1010 [09-02-2017]

После того как грохнули нормальную "Оперу" и ухайдакали "Фаерфокс" по мне он сейчас лучший,с миллионом настроек на любой вкус и цвет.Можно даже по ходу дела заглянуть сколько он потребляет ресурсов на любой открытой вкладке.Открыв всего лишь-ucbrowser://memory-redirect/.Можно включать или отключать любые установленные плагины- ucbrowser://plugins/.Тонкие настройки находятся здесь-ucbrowser://flags/В общем по моему мнению китайцы на сегодняшний день изобразили из громиума шедевр.
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Валерий про UC Browser 5.7.15533.1010 [07-02-2017]

Перепробовал почти все браузеры. Бабочка понравилась больше всех. Теперь стоит на всех моих устройствах : комп, ноутбук' планшет' телефон. Очень доволен. Молодцы китайцы.
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Diana про UC Browser 5.7.15533.1010 [26-01-2017]

очегь средний браузер. бесит постоянными напоминаниями о себе. как реввнивая жена
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Владик про UC Browser 5.7.15533.1010 [17-01-2017]

Хороший браузер свою репутацию держит.
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Ирина про UC Browser 5.7.15533.1010 [06-01-2017]

классный браузер,советую.
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