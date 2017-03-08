UC Browser для ПК - версия популярного мобильного браузера для настольных компьютеров под управлением ОС Windows. Этот web-обозреватель использует в работе 2 движка - Chromium (Google Chrome) и Trident (Internet Explorer), позволяя при необходимости быстро переключаться между ними.

Что сразу бросается в глаза, так это стильный дизайн web-обозревателя и быстрая скорость открытия страниц, что, пожалуй, главное в работе любого браузера. Удобно, этот web-обозреватель полностью настраивается на индивидуальные предпочтения пользователя: реализовано несколько графических оболочек, удобное добавление сайтов в закладки и навигация по ним, импорт закладок из других браузеров на ПК, быстрый выбор и смена поисковой системы и т.д. Для полноты картины следует указать, что браузер полностью поддерживает расширения и плагины от Google Сhrome, которые можно установить из магазина дополнений, а кроме этого имеет и собственный магазин расширений.

Из других возможностей стоит выделить настройку жестов мышки и горячих клавиш для быстрого управления браузером и вызова часто используемых операций, встроенную блокировку рекламы, использование режима "Инкогнито" (не сохраняется история, поисковые запросы, куки), режим непрерывного просмотра (автоматически открывается следующая страница темы, когда предыдущая пролистана до конца). Тем, кто пользуется этот браузер на мобильных платформах, пригодится функция синхронизации настроек и закладок (нужна учетная запись).

В общем, UC Browser для ПК весьма неплохая альтернатива самым популярным браузерам, который обладает всем необходимым функционалом и настройками для удобного, быстрого и безопасного серфинга в интернете.