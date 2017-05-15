юБар для Windows

юБар 1.9.2.1

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Описание юБар 1.9.2.1Описание   Скачать юБар 1.9.2.1СКАЧАТЬ (8,88 Мб) Скриншоты юБар 1.9.2.1Скриншоты (5)   Статистика юБар 1.9.2.1Статистика   Отзывы о юБар 1.9.2.1Отзывы (2)  
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4.72 из 5, всего оценок - 26
  • Рейтинг программы - 4.72 из 5
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uBar - бесплатная программа, предназначенная для поиска, скачивания и воспроизведения любых файлов в Интернете. Представляет собой простую и понятную форму для поиска любых файлов, будь то фильм, сериал, игра, книга или программа. Просто введите свой поисковый запрос.

После запуска программы, вы найдёте внутри огромные каталоги файлов, собранные самими пользователями: Фильмы, Сериалы, Игры, Музыка и т.д. Все файлы в одном месте и совершенно бесплатно! Все файлы качественно отсортированы, содержат полные описания, дополнительную информацию, отзывы пользователей.

Особенности uBar:

  • Каталогов файлов.
  • Встроенный поиск файлов по всем крупным торрент-трекерам рунета.
  • Различные информационно-развлекательные сервисы: Погода, Картинки, Онлайн-игры, Новости, Социальные сети и многое другое.
  • Встроенный менеджер загрузок. Отображает ход каждой закачки, её состояние, скорость, прогноз длительности и другие данные. Также вы можете легко управлять своими загрузками, останавливать их, запускать и удалять, в том числе сразу с жёсткого диска.
  • Воспроизведение загружаемого видео файла во встроенном медиа-плеере, который позволяет смотреть видео файлы не дожидаясь их полного скачивания на компьютер.
Скриншоты юБар:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 5 628
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов - Файловый обмен
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Отзывы о программе юБар

гыстъ про юБар 1.6.1.18 [20-11-2016]

хрень а не прога!!!!хуже торента в 5 раз!
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гость про юБар 1.6.1.18 [11-07-2015]

Прога не плохая, но сыроватая. Файлы закачиваются только с их сервиса. Не понятно для чего папка для загрузок сделана скрытой.
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