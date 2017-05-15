uBar - бесплатная программа, предназначенная для поиска, скачивания и воспроизведения любых файлов в Интернете. Представляет собой простую и понятную форму для поиска любых файлов, будь то фильм, сериал, игра, книга или программа. Просто введите свой поисковый запрос.

После запуска программы, вы найдёте внутри огромные каталоги файлов, собранные самими пользователями: Фильмы, Сериалы, Игры, Музыка и т.д. Все файлы в одном месте и совершенно бесплатно! Все файлы качественно отсортированы, содержат полные описания, дополнительную информацию, отзывы пользователей.

Особенности uBar: